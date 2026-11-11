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El mensaje del papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible para todos"

Durante su visita al complejo penitenciario, el Pontífice reflexionó sobre el perdón, la redención y la posibilidad de cambiar el rumbo de la propia vida. También pidió a los internos y a sus familias que mantengan la esperanza y convocó a las autoridades a promover espacios que favorezcan la reinserción social.

El mensaje del papa León XIV en la cárcel de Devoto: Una nueva vida es posible para todos (Foto: Reuters)

El mensaje del papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible para todos" (Foto: Reuters)

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde compartió un encuentro con personas privadas de su libertad y autoridades del Servicio Penitenciario Federal. En una jornada marcada por los testimonios de internos que relataron sus procesos de rehabilitación y acercamiento a la fe, el Pontífice dejó un mensaje centrado en la esperanza, el perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo.

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Durante su intervención, agradeció especialmente al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y reconoció la presencia de la ministra de Seguridad, el ministro de Justicia y las autoridades penitenciarias.

El eje de su mensaje fue la convicción de que ninguna persona está definitivamente condicionada por sus errores y que siempre existe la posibilidad de transformar la propia existencia. En ese sentido, destacó que una nueva vida es posible para todos, incluso en circunstancias atravesadas por el sufrimiento y las privaciones.

El límite humano como una oportunidad para cambiar

En su reflexión, León XIV planteó que los momentos de fragilidad y los límites que atraviesa una persona no deben entenderse únicamente como defectos o fracasos, sino también como oportunidades para crecer y comenzar una transformación. "Aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, sostuvo, y señaló que esa luz puede reavivarse mediante la conversión y la reconciliación.

“El hecho de no poder salir libremente imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando a quién hayan podido lastimar. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado. Parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar”, dijo e invitó a los internos a mirar su situación actual como una oportunidad para reiniciar sus vidas y recuperar aquellos vínculos y valores que pudieron haber quedado dañados.

El mensaje del papa León XIV en la cárcel de Devoto:

El mensaje del papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible para todos". (Foto: Reuters)

El Papa advirtió sobre las falsas sensaciones de poder que pueden conducir a las personas por caminos equivocados, entre ellas las drogas, el dinero fácil y la impunidad asociada a la corrupción.

“Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común, por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, enfermedad y la ancianidad se presentan como límites a corregir. Sensación de omnipotencia que genera la droga, el dinero fácil o ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad, que es fruto de la corrupción”, prosiguió.

Un mensaje para los presos, sus familias y las autoridades

León XIV también dedicó parte de su mensaje a las familias de las personas detenidas, a quienes convocó a no perder la esperanza y a acompañar los procesos de transformación de sus seres queridos.

En su reflexión religiosa, recordó la identificación de Jesucristo con quienes están privados de su libertad y destacó la importancia de reconocer la dignidad de cada persona, más allá de su historia y de los errores que haya cometido.

“Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y reconversiones. De personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, lo transformaron en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, resaltó.

Por otra parte, puso en valor el trabajo de la Pastoral Carcelaria y de los voluntarios que acompañan a los internos durante su permanencia en el penal. “A las autoridades argentinas: compasión y sincera preocupación. Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jovenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad. Que la bendición de Dios todopoderoso esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén”, dijo el Papa al cierre de su discurso, y convocó a la sociedad argentina a actuar con compasión y a no cerrar las puertas a quienes buscan una oportunidad para reconstruir sus vidas.

En pocas palabras

  • Mensaje papal: El Papa León XIV enfatizó que una nueva vida es posible para todos en la cárcel.
  • Oportunidad: La fragilidad y los límites de la vida pueden ser ocasiones para el cambio y la transformación.
  • Llamado: Convocó a autoridades y sociedad a promover la reinserción social y la compasión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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