Edith Hermida fue al hueso con Rocío Robles y le preguntó por su intimidad con Adrián Suar en MasterChef: "No mucho"

Qué le preguntó Edith Hermida sobre su primera cita con Adrián Suar

"La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?", lanzó sin vueltas. "Noooo", respondió Rocío, dejando en claro que la historia no había avanzado de esa manera desde el primer encuentro.

Sin embargo, la periodista tenía una pregunta más y volvió a redoblar la apuesta: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?". Entre risas y sin demasiadas vueltas, Robles contestó con una sinceridad que terminó de darle un tono descontracturado al intercambio: "No mucho".

Así, mientras los participantes estaban concentrados en el desafío de repostería, Edith consiguió llevar la conversación hacia un terreno mucho más íntimo y divertido. Una vez más, la cocina del reality se convirtió en escenario de una charla distendida, con preguntas sin filtro y respuestas que dieron que hablar.