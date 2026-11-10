A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PICANTÍSIMA

Edith Hermida fue al hueso con Rocío Robles y le preguntó por su intimidad con Adrián Suar en MasterChef: "No mucho"

En MasterChef Celebrity, Edith Hermida sorprendió a Rocío Robles con una pregunta sin filtro sobre el inicio de su romance con el productor.

10 nov 2026, 00:15
edith hermida, rocio robles, masterchef celebrity
edith hermida, rocio robles, masterchef celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) suele regalar momentos inesperados, y esta vez el protagonismo no estuvo puesto solamente en la preparación de una torta rogel. En medio del desafío, Edith Hermida aprovechó la ocasión para sacarle información a Rocío Robles sobre su romance con Adrián Suar y no tuvo reparos a la hora de hacerle preguntas bastante directas.

Todo comenzó cuando la periodista quiso saber cómo había conocido al productor. Lejos de esquivar el tema, la bailarina explicó que sus caminos se cruzaron en el ámbito laboral, aunque durante un tiempo no llegaron a tener contacto directo. "Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi. Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos", le respondió.

Leé también

Wanda Nara lanzó una picante chicana a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Cómo vas a..."

wanda nara lanzo una picante chicana a german martitegui en masterchef celebrity: como vas a...

Pero Edith no se quedó con esa primera explicación y decidió avanzar con una consulta mucho más personal. Con la espontaneidad que la caracteriza, fue directamente al momento en que comenzó el vínculo sentimental entre Robles y Suar.

Qué le preguntó Edith Hermida sobre su primera cita con Adrián Suar

"La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?", lanzó sin vueltas. "Noooo", respondió Rocío, dejando en claro que la historia no había avanzado de esa manera desde el primer encuentro.

Sin embargo, la periodista tenía una pregunta más y volvió a redoblar la apuesta: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?". Entre risas y sin demasiadas vueltas, Robles contestó con una sinceridad que terminó de darle un tono descontracturado al intercambio: "No mucho".

Así, mientras los participantes estaban concentrados en el desafío de repostería, Edith consiguió llevar la conversación hacia un terreno mucho más íntimo y divertido. Una vez más, la cocina del reality se convirtió en escenario de una charla distendida, con preguntas sin filtro y respuestas que dieron que hablar.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Rocío Robles Adrián Suar

Lo más visto