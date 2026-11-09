El polémico pedido del abogado de Mauro Icardi tras el allanamiento por la denuncia de Wanda Nara

A partir de esa situación, Latorre expresó su desconcierto por el interés que podían tener los investigadores en el contenido del teléfono de una menor de edad. En ese sentido, cuestionó el conflicto que se generó alrededor de los dispositivos y pidió que los padres pudieran encontrar una solución. "Qué querrán peritar del teléfono de una nena de 11 años. Todo una locura. Mauro y Wanda deberían juntarse a solucionar esto como padres y hablar con Francesca", manifestó.

Sin embargo, la periodista también compartió una novedad sobre la situación de Wanda y la recuperación de las pertenencias. Según contó, la conductora se presentó en la comisaría, entregó las claves de acceso de su hija y recibió la mochila. "Me cuentan que hoy Wanda fue a la comisaria, entregó las claves de la niña y le entregaron la mochila", comunicó Latorre en sus historias.