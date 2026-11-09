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El polémico pedido del abogado de Mauro Icardi tras el allanamiento por la denuncia de Wanda Nara

En medio del conflicto con Wanda Nara, Yanina Latorre contó cuál fue el planteo de la defensa de Mauro Icardi y aportó nuevos detalles del caso.

9 nov 2026, 22:22
wanda nara y mauro icardi
wanda nara y mauro icardi

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó nuevas novedades judiciales y Yanina Latorre volvió a convertirse en una de las principales fuentes de información sobre el caso. A través de sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) compartió los últimos movimientos de la investigación y explicó qué pasó con los objetos personales de la hija de la expareja.

"Tengo cositas", adelantó Latorre antes de comenzar a detallar la información que había recibido. Aunque aclaró que las novedades eran pocas, puso el foco en el allanamiento realizado en la casa de Icardi, en Nordelta, donde la Policía secuestró dispositivos electrónicos vinculados a la menor y su mochila.

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El procedimiento se produjo después del episodio del viernes en el barrio privado, que derivó en una denuncia de Wanda contra el futbolista por presuntas lesiones leves. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre y, en el marco de las medidas dispuestas, se ordenó avanzar sobre los elementos que podían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido.

Qué pasó con la mochila y el teléfono de la hija de Wanda Nara

Uno de los puntos que Yanina destacó en sus publicaciones fue la presentación que realizó la defensa del futbolista en relación con las pertenencias de la niña. Según contó, los abogados de Icardi presentaron un escrito para solicitar que esos elementos no fueran devueltos. "El abogado de Mauro presentó un escrito, pidió que no le devuelvan las pertenencias a la niña", informó la conductora.

A partir de esa situación, Latorre expresó su desconcierto por el interés que podían tener los investigadores en el contenido del teléfono de una menor de edad. En ese sentido, cuestionó el conflicto que se generó alrededor de los dispositivos y pidió que los padres pudieran encontrar una solución. "Qué querrán peritar del teléfono de una nena de 11 años. Todo una locura. Mauro y Wanda deberían juntarse a solucionar esto como padres y hablar con Francesca", manifestó.

Sin embargo, la periodista también compartió una novedad sobre la situación de Wanda y la recuperación de las pertenencias. Según contó, la conductora se presentó en la comisaría, entregó las claves de acceso de su hija y recibió la mochila. "Me cuentan que hoy Wanda fue a la comisaria, entregó las claves de la niña y le entregaron la mochila", comunicó Latorre en sus historias.

     

 

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