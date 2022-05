Viviana Canosa le pidió al Gobierno que cierre el Ministerio de la Mujer

"El presidente después del Olivos gate no tiene autoridad moral para gobernar la Argentina." "El presidente después del Olivos gate no tiene autoridad moral para gobernar la Argentina."

"Vivimos en un pobrismo donde hay una falta de derechos de las personas. En la Argentina los únicos derechos que están garantizados son los derechos a las drogas."

"Este es el gobierno del 0,12 %. Es un gobierno que será recordado por el Ministerio de la Mujer, el aborto, el documento no binario, el lenguaje inclusivo y la ideología de género. Gastamos millones en temas que sólo le interesan al 0,12% de la población. Presidente, cierre el Ministerio de la Mujer. Ya no sirvió para un carajo, no gastemos guita que no hay. Déjense de joder con el género y gobierne para el 99,88 % de los argentinos."

"Ahora los narcos manejan ciudades completas. El vínculo con la política cada vez es más claro, la inflación es una locura, la guita no alcanza, el hambre y la miseria es cotidiana. Trabajo no hay, pero si tenemos tres generaciones de planeros. Eso sí, la CGT esta bien calladita, como el presidente es "kumpa" nadie piensa en un paro general. Legalizar la moral.".

