El pedido de Viviana Canosa a Martín Guzmán: "Volvé que te perdonamos"

"Batakis y su gira por Estados Unidos que es un desastre. Dicen que cuando vuelve se vendrán los anuncios, para mi están tan perdidos que no tienen que decir, que anunciar. Todo es confusión, ya nadie cree en la palabra de la ministra y todavía no tiene ni un mes en el cargo".

"Batakis al fin contó que la banca Cristina, hasta acá nadie lo confirmaba, se decía 'que era Alberto, que era Pesce', no, es Cristina. Esta devaluación cristina es toda tuya".

"Debería saber el Presidente que los que menos tienen ya no tienen nada. Fernández se la pasa hablando de Néstor y cuando era jefe de Gabinete. Claramente lo máximo que pudo darle a la política es ser jefe de Gabinete".

"El Gobierno la quiere pudrir con el campo, en vez de seducirlo y que sea un negocio para todos, prefiere subirlo al ring, mostrarlo como el enemigo. El Gobierno necesita de los dólares del campo, pero es tan idiota que no para de pegarse tiros en los pies. Si vos mientras le pedís un favor lo puteas difícilmente te ayude".

"Como le gusta al kirchnerismo obligar y prohibir, le encanta que todos hagamos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, en mi barrio eso se llama autoritarismo. Ojo Alberto que Cristina está con ganas de agarrar la lapicera".

"Viendo a Batakis, volvé Guzmán te perdonamos. A Batakis le está saliendo todo mal, en tres semanas se devaluó como loco, el dólar se fue a las nubes y los del FMI no se la tragan ni un poquito. Entonces como quien no quiere la cosa Guzmán se fotografía con un importante empresario del campo. Es como un novio despechado".

"¿Cómo puede ser que todavía haya gente que no acepte que los Kirchner son unos corruptos? Devuelvan la que se afanaron, devuelvan la que se fugaron. Los Kirchner son como Mirtha Legrand, traen suerte. Todas las personas cercanas a los Kirchner se hicieron millonarios".

