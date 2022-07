Viviana Canosa comparó a Alberto Fernández con Fernando de la Rúa: "Un presidente devaluado"

“¿Está claro? Estamos sacrificando nuestra vida para sostenerlos a ellos, estamos entregando a nuestros hermanos, a los más pobres y vulnerables de la Argentina que incluye niños y que incluye viejos”. “¿Está claro? Estamos sacrificando nuestra vida para sostenerlos a ellos, estamos entregando a nuestros hermanos, a los más pobres y vulnerables de la Argentina que incluye niños y que incluye viejos”.

"Estos políticos no respetan la democracia. Argentina está agonizando, esta gente es soberbia sin talento. Ya fracasaron y ya rompieron todo. Si vos fueses el dueño de una empresa privada y le das 4 años al gerente para levantarla, pero lo único que hace es vaciarla y robarla. ¿De verdad lo sostenes durante 4 años? Por eso vuelvo a decir que son ellos o somos nosotros".

"¿Cómo pasamos de este Raúl Alfonsín, que fue el padre de la democracia, al hijo con Los Palmeras de joda en la embajada en España mientras el país se prende fuego? La decadencia argentina está clara, de Raúl Alfonsín al forro del hijo que lleva a Los Palmeras a la embajada rompiendo todo".

"Raúl Alfonsín y Ricardo Alfonsín muestran dos argentinas distintas. Esto sería como el padre de la democracia y el hijo del fracaso argentino. Son ellos o nosotros. Vivimos en una democracia absolutamente manipulada".

"El dólar blue está a 337 y subiendo. No saben cómo controlar el dólar, no tiene techo. El Presidente pareciera no darse cuenta en el quilombo que estamos. Todos tenemos una tristeza profunda, no hay un plan, tu guita cada minuto vale menos, estamos ante una catástrofe y el capitán está perdido".

"Cada día está más parecido a Fernando de la Rúa. Alberto Fernández es un presidente que todos los días se devalúa un poco más. Su palabra ya no tiene valor, hasta él reconoce que no gobierna. El Presidente prefiere que no se rompa el Frente de Todos y que se rompa el país".

"Larreta ya sabe cómo es pactar con esta gente, te traicionan en 15 segundos, te clavan el puñal por la espalda. A la oposición le recuerdo que son ellos o nosotros. El que parece más opositor que la oposición es el kirchnerista Juan Grabois".

Mirá el editorial de Viviana Canosa