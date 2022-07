Viviana Canosa le respondió a Alberto Fernández: "El brazo te lo torciste solo"

“Ellos siguen aferrados al poder, pero tienen la obligación de soltar a la Argentina. Cierren esta etapa, pongámosle un punto final y déjenos avanzar”. “Ellos siguen aferrados al poder, pero tienen la obligación de soltar a la Argentina. Cierren esta etapa, pongámosle un punto final y déjenos avanzar”.

"El dólar blue llegó a los $350 pesos y cerró en $338. Un peso más que ayer. Los mercados están alterados y los gerentes del pobrismo también. En este clima habló el Presidente, siguió diciendo las mismas estupideces de siempre".

"Es tan estúpido que le pega al campo cuando más lo necesita. El campo es el que puede traer dólares, tratalo bien, no lo ataques. Los tratan como al enemigo y necesitan de sus dólares, tenemos un Presidente que te maltrata hasta cuando te pide un favor".

"El Presidente todavía nos reta, y dice que 'no le van a torcer el brazo'. Flaco, el brazo te lo torciste solo, no paras de mandarte cagadas. Estás rompiendo todo, está corrida la generaron ustedes".

"Con la suba del dólar los argentinos estamos en un grito, el dólar nos hace gritar de miedo. No queremos pasar otra vez por la misma tragedia, sabemos que se va todo a la mierda y no hacemos nada. Este Gobierno se está robando tu presente y tu futuro".

"Pensar que en algún momento fuimos potencia mundial, ¿qué nos pasó? Los presidentes que tuvimos, nos pasó. Nuestros gobernantes hicieron más daño que la pandemia, destruyeron este país".

