El polémico tuit sobre la herencia de los Fort: "Tienen 17 años y heredarán millones sin haber trabajado un día de su vida"

Las respuestas incluyeron agravios de todo tipo, y también referencias a otros hijos de la política, como los de Cristina y Néstor Kirchner, y los de Mauricio Macri. Pero también respuestas con un dejo irónico, destacando "el valor social" de la empresa de los chocolates: "Después de haber inventado los chocolatines Jack y sus muñequitos, el viejo Felipe se ganó el derecho a que todos sus descendientes vivan rascándose el pupo durante el resto de sus vidas".

También hubo reflexiones sobre el tema, acaso la idea inicial del tuit de Kreimer: "Viendo los intentos de argumento de la mayoría que responden a tu pregunta una cosa me queda clara: bajo el capitalismo gobierna el azar, no el mérito, no la voluntad o el esfuerzo. La gran mayoría de lo que ocurre en este sistema es por completo arbitrario".

Otro argumentó, con respeto, desde el legítimo derecho de dejarle algo a sus hijos: "Roxana. Trabajo desde muy joven para poder dejarle algo a mis hijas a efectos de que ellas no tengan que justamente trabajar tanto. ¿Con qué argumento ético el fruto de MI trabajo tiene que ir en cualquier tipo de % de participación a personas que yo NO haya elegido?".

Lejos de intimidarse, Kreimer recogió el guante y argumentó para defender su pregunta inicial. En una serie de ocho tuits explicó la contradiccio´n entre los que defienden la meritocracia como base para la redistribución de la riqueza: "Si apoyan los privilegios de cuna, están en contra de la modernidad, a favor de la Edad Media, de q cada uno ocupe en la sociedad el lugar q ocuparon sus antepasados. Así q decídanse: o son medievales o apoyan los derechos modernos. Ambas cosas es lógicamente imposible".