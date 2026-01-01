La tajante advertencia de Sofía Gonet a Homero Pettinato tras la escandalosa separación: "Seguir..."

"Seguir sin superar nada, ser la gota que derrama el vaso, ghostear a todo el mundo, dejarme llevar por los impulsos, olvidarme de dónde vengo y no ser humilde, ser egoísta", cerró la influencer a su estilo.

Tras estallar el conflicto con su ex Homero Pettinato, La Reini afirmaba: "He decidido tomarme un tiempo para sanar, para mi, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista". Lo cierto que días después, Sofía Gonet adelantó sus metas para el 2026 con un claro aviso a su última pareja.

Sofía Gonet volvió a sorprender desde las redes sociales con un desafío inesperado que generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores.

La Reini publicó un video en el que se animó a probar una combinación tan inesperada como llamativa: unir un clásico de las mesas navideñas con una de las comidas más típicas de la Argentina.

La influencer optó por la red social TikTok para mostrar el momento en que se sumaba al reto que circula entre los usuarios y que ya había sido replicado por varios creadores de contenido.

En las imágenes se la ve degustando vitel toné dentro de una medialuna, transformando el plato en un peculiar sandwich. "Un montón de creadores lo probaron y no me lo puedo perder", expresó la participante del reality MasterChef Celebrity (Telefe).

"Está muy bien. Voy a llevar un par a la mesa navideña, a mi me gustó mucho. Está muy rica pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por el otro", aseguró con humor acerca de su particular menú para la mesa navideña.