Así será el calendario del fútbol argentino en 2026: todos los torneos y las ocho estrellas en juego

Qué es el Campeonato de Liga y cómo se define

El Campeonato de Liga tendrá una particularidad: será la primera vez que se dispute desde el inicio de la temporada bajo este formato. El título se otorgará al equipo que más puntos sume a lo largo de la tabla anual, que contempla las fases regulares del Apertura y del Clausura.

No se juega como un torneo independiente, sino que premia la regularidad a lo largo del año. Rosario Central fue el campeón de esta competencia en 2025.

Cuándo arranca la Copa Argentina y qué formato tendrá

La Copa Argentina también comenzará en el primer semestre y se extenderá durante todo el año. Los equipos que participan de competencias Conmebol disputarán los 32avos de final hasta el 25 de marzo, mientras que los clubes que no juegan torneos internacionales lo harán hasta el 15 de abril.

El certamen mantendrá su formato tradicional de eliminación directa y ya tiene el cuadro definido. Independiente Rivadavia fue el último campeón del torneo más federal del país.

Cómo será el Torneo Clausura tras el Mundial

Una vez finalizado el Mundial 2026, se pondrá en marcha el Torneo Clausura. El formato será idéntico al del Apertura: dos zonas, 16 fechas en la fase regular y playoffs para definir al campeón.

En la edición 2025, Estudiantes se consagró tras vencer a Racing en la final.

Cuándo se juega el Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones se disputará, como es habitual, una semana después de la finalización del Clausura. En este partido se enfrentarán los campeones del Apertura y del Clausura, en busca de una nueva estrella.

En la última edición, Estudiantes derrotó a Platense en la final disputada en San Nicolás.

Qué define la Supercopa Argentina

La Supercopa Argentina la jugarán el campeón del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina. En esta edición, el duelo será entre Estudiantes e Independiente Rivadavia, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Qué es la Supercopa Internacional

Este título enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga, es decir, el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En 2026, Estudiantes se medirá ante Rosario Central. Al igual que la Supercopa Argentina, aún no hay una fecha estimativa.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

La Recopa de Campeones es una competencia reciente y se disputará bajo el formato de triangular. Participarán el campeón de la Copa Argentina, el ganador de la Supercopa Argentina y el vencedor de la Supercopa Internacional. Es probable que se juegue a mitad de año.

Con este esquema, el fútbol argentino tendrá un 2026 intenso, con múltiples finales y un calendario exigente que pondrá a prueba la regularidad y la profundidad de los planteles.