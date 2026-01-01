Silvina Scheffler habló desde la clínica y expuso el duro dolor que atraviesa: relato desgarrador

Por estas horas, la palabra de Silvina se convirtió en el eje de la preocupación. Su testimonio, crudo y sin filtros, reflejó la gravedad de la situación y generó una ola de mensajes de apoyo, mientras el mundo del espectáculo sigue atento a cada novedad sobre su estado de salud.

¿Por qué se separó Cecilia Milone de Nito Artaza?

La historia de amor entre Cecilia Milone y Nito Artaza fue extensa y con altibajos: comenzaron su vínculo en 1999, se casaron después de varios años y compartieron una vida juntos que estuvo marcada por altibajos tanto personales como mediáticos. Sin embargo, después de más de dos décadas de relación, en marzo de 2024 la pareja confirmó que había iniciado los trámites de divorcio de común acuerdo, cerrando un capítulo sentimental que había dado mucho que hablar.

Según explicó Artaza al confirmar la separación, el fin de su matrimonio no estuvo ligado a rumores de infidelidad, sino más bien a diferencias en sus proyectos de vida y al desgaste natural de la convivencia después de tantos años compartidos. El humorista subrayó que la decisión fue tomada de forma consensuada y con respeto mutuo, descartando versiones sensacionalistas que habían circulado en los medios.

Por su parte, Cecilia Milone también se refirió al proceso y reconoció que la ruptura la afectó emocionalmente, describiéndolo como un momento doloroso pero necesario. Además, en el contexto de esa etapa de su vida, Milone hizo públicas reflexiones sobre su pasado amoroso, incluso vinculándolo con la figura del fallecido Chico Novarro, lo que generó aún más repercusión y discusión en el ambiente mediático.