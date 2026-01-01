Silvina Scheffler habló desde la clínica y expuso el duro dolor que atraviesa: relato desgarrador
La expareja de Nito Artaza y recordada ex participante de Gran Hermano habló desde la clínica donde permanece internada y generó una fuerte preocupación. En un testimonio crudo y sin filtros, relató el dolor que atraviesa y expuso la gravedad del momento que vive. Qué enfermedad tiene.
1 ene 2026, 10:59
La preocupación por la salud de Silvina Scheffler, expareja de Nito Artaza y recordada como “la profe” de Gran Hermano 2007, creció en las últimas horas luego de que ella misma decidiera romper el silencio y hablar desde la clínica donde permanece internada. Su testimonio, emitido en el programa A la tarde (América TV), expuso con crudeza el difícil momento que atraviesa.
Visiblemente afectada y con la voz quebrada, Silvina relató en primera persona cómo vive la internación y el dolor constante que padece. “Hoy exploté porque estoy muy dolorida; es terrible, no te puedo explicar lo que se siente, lo que se vive”, expresó, generando un profundo impacto en el estudio y entre los televidentes.
Lejos de minimizar la situación, Scheffler fue aún más directa al describir su estado físico y emocional: “Estoy dolorida todo el tiempo; la estoy pasando mal, muy mal. No sé qué es esto que me tocó vivir”, confesó, dejando en evidencia la angustia y el desgaste que le provoca el cuadro que enfrenta desde hace días.
Según se informó en el mismo programa, la ex participante de Gran Hermano se encuentra internada en terapia intensiva en la Clínica Bazterrica, donde recibe tratamiento por leptospirosis y permanece bajo estricta supervisión médica. La enfermedad, de origen bacteriano, puede generar complicaciones severas, motivo por el cual su evolución es seguida con extrema cautela.
Por estas horas, la palabra de Silvina se convirtió en el eje de la preocupación. Su testimonio, crudo y sin filtros, reflejó la gravedad de la situación y generó una ola de mensajes de apoyo, mientras el mundo del espectáculo sigue atento a cada novedad sobre su estado de salud.
