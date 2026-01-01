Nico Vázquez abrió su corazón con un mensaje profundo tras un año que lo marcó a fuego: "Me siento..."

Con palabras simples pero cargadas de sentido, Nico Vázquez dejó ver un costado maduro y reflexivo, el de alguien que atravesó un año intenso y decidió quedarse con lo esencial.

Qué dijo Gime Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

El pasado 16 de octubre, Gimena Accardi rompió el silencio luego de que se confirmara el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández.

La actriz habló por primera vez del tema en SQP (América TV) y se refirió con total sinceridad a cómo estaba atravesando esta nueva etapa de su vida. Después de haber compartido 18 años de amor, convivencia y proyectos junto a Vázquez, reconoció que el momento no es sencillo, aunque se mostró serena, empática y con palabras llenas de afecto hacia su expareja.

“Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él”, aseguró, dejando en claro que mantiene una mirada madura y sin rencores.

Además, Accardi se refirió a Dai, la actual pareja del actor, y destacó la buena relación previa que ambos tenían: “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podés enamorar”. Con esas palabras, reconoció que la cercanía entre ellos pudo haber derivado naturalmente en el vínculo amoroso que hoy mantienen.

Sobre el momento en que comenzó el romance, la actriz fue tajante. “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora”, dijo entre risas.

Finalmente, cerró con una declaración cargada de afecto hacia quien fue su compañero durante casi dos décadas: “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto”.



