Nico Vázquez abrió su corazón con un mensaje profundo tras un año que lo marcó a fuego: "Me siento..."
Mientras el éxito lo acompañó arriba del escenario, Nico Vázquez atravesó un proceso personal profundo y eligió poner en palabras lo que aprendió en este 2025 que pasó. Enterate lo que dijo.
1 ene 2026, 11:39
El 2025 dejó huella en la vida de Nico Vázquez. No solo por el impacto profesional que significó el suceso teatral de Rocky, sino también por los cambios personales que lo obligaron a correrse del ruido y mirar hacia adentro. En un año atravesado por decisiones difíciles y emociones intensas, el actor decidió compartir una reflexión íntima que rápidamente generó repercusión.
A través de sus redes sociales, Nico se mostró agradecido y honesto, dejando en claro que el verdadero balance del año no pasa únicamente por lo laboral. “Este año fue de mucho aprendizaje y una vez más confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”, escribió, marcando con claridad cuál fue el eje que lo sostuvo en los momentos más sensibles.
En ese mismo mensaje, el actor destacó el acompañamiento incondicional de su entorno y del público que lo sigue desde hace años. “Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, expresó, visiblemente atravesado por la gratitud.
Lejos de cerrar desde lo individual, Nico amplió su reflexión hacia una mirada colectiva y dejó un deseo que funcionó como conclusión de este año bisagra. “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro. Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir”, escribió, antes de cerrar con una frase que resumió su postura frente a todo lo vivido: “Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”.
Con palabras simples pero cargadas de sentido, Nico Vázquez dejó ver un costado maduro y reflexivo, el de alguien que atravesó un año intenso y decidió quedarse con lo esencial.
Qué dijo Gime Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández
El pasado 16 de octubre, Gimena Accardi rompió el silencio luego de que se confirmara el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández.
La actriz habló por primera vez del tema en SQP (América TV) y se refirió con total sinceridad a cómo estaba atravesando esta nueva etapa de su vida. Después de haber compartido 18 años de amor, convivencia y proyectos junto a Vázquez, reconoció que el momento no es sencillo, aunque se mostró serena, empática y con palabras llenas de afecto hacia su expareja.
“Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él”, aseguró, dejando en claro que mantiene una mirada madura y sin rencores.
Además, Accardi se refirió a Dai, la actual pareja del actor, y destacó la buena relación previa que ambos tenían: “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podés enamorar”. Con esas palabras, reconoció que la cercanía entre ellos pudo haber derivado naturalmente en el vínculo amoroso que hoy mantienen.
Sobre el momento en que comenzó el romance, la actriz fue tajante. “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora”, dijo entre risas.
Finalmente, cerró con una declaración cargada de afecto hacia quien fue su compañero durante casi dos décadas: “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto”.