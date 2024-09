El presidente de Aerolíneas le respondió a los gremios y reveló cuánto ganan los pilotos

También ratificó que el gobierno tiene el plan de mejorar Aerolíneas Argentinas, para que pueda ser privatizada en algún momento, más allá de lo que se estableció al retirar esa propuesta de la Ley Bases.

Aerolíneas Argentinas: "Es un paro salvaje"

En su respuesta a los aeronáuticos, Lombardo no dudó al calificar con dureza este paro de 9 horas: "El problema es de los gremios, no pueden hacer este paro salvaje". El presidente de Aerolíneas Argentinas reveló cuáles son las condiciones salariales de los pilotos. Tienen un ingreso mensual que varía entre los 3 millones y los 10 millones de pesos. Esto ubica el promedio, por la cantidad del personal dentro de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) es de 5.000.000 de pesos.

pasajeros varados en aeroparque.jpg Valijas apiladas y pasajeros varados en Aeroparque. Consecuencia del paro de 9 horas de APLA. (Foto: Gentileza LMN)

Pero no es el único ingreso. También tienen otorgados pasajes para ellos y sus familiares durante el año y el la clase ejecutiva. Esto es equivalente a unos 5.000 pasajes en la clase turista durante el año para Aerolíneas Argentinas (es decir, US$20 millones). Lombardo manifestó que tienen un régimen laboral muy favorable que les permite tener mayor tiempo de vacaciones que otros gremios aeronáuticos. Cuando vuelan, los pasan a buscar por sus hogares y "no trabajan en su cumpleaños”, comentó el presidente de la empresa. Resumió todo este esquema de salarios y trabajo así: "Parecen condiciones de otra empresa. Son beneficios para ellos que parecen que no existen".

Lombardo: "ponen en peligro el futuro de la compañía": En nombre de Aerolíneas Argentinas, su presidente marcó un enfoque totalmente diferente al gremial:"Para nosotros no tiene ninguna lógica ( por la medida de fuerza), nunca se cerraron las conversaciones para un acuerdo. Perjudican a la compañía. Estamos haciendo quedar mal a la empresa con sus pasajeros. No es el camino que estamos buscando y Biró tiene que entender que la situación ha cambiado y que la empresa debe seguir su curso”.

Sobre ese punto, Lombardo destacó que se viene adecuando la empresa para ganar en "eficiencia y resultados". En ese plan figura el plan de retiros voluntarios. Aerolíneas Argentinas tenía 11.926 empleados al asumir su gestión, hoy tiene 10.500 y esperan reducir a 10.400 para fin de este año. “La empresa ha mejorado en un 73%” y que durante el gobierno de Alberto Fernández en 2023" dijo Lombardo. Ahora se sumaron los vuelos a destinos siempre apreciados como el Caribe y los descuentos para el regreso de los vuelos nocturnos a mitad de precio. Con todos estos cambios, para el titular de Aerolíneas, se persigue mejorar la operatividad general y eso tambíen epercutirá en una mejora salarial para todos los empleados, incluidos los pilotos.

Pero por el momento, las posiciones no se acercan. Aerolíneas Argentinas ofrece una recomposición salarial del Por otro lado, indicó que la línea aérea ofrece un incremento salarial del 11% y APLA dice que desde diciembre perdieron un 75% de su poder adquisitivo. Ante las nuevas y extendidas medidas de fuerza, Lombardo dijo: “Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 asambleas en donde el gremio de pilotos a través de su cabeza, Pablo Biró, estableció asambleas. Nosotros programamos los vuelos y nuestro objetivo es proteger al pasajero. Hoy hay 150 vuelos afectados y 15.000 pasajeros afectados". La magnitud del perjuicio es tal, que la compañía no tiene la manera de reprogramar todos los vuelos y por eso, anticipó que se harán las denuncias pertinentes en el ministerio de Trabajo porque la empresa tiene muy complicado el funcionamiento entre las asambleas prolongadas y los paros como el de este viernes.

Rentable y ¿privatización?

En el marco de este cambio que defendió Lombardo para responder a la acción del gremio comandado por Biró, dijo que se busca lograr que a fines de 2024, Aerolíneas Argentinas sea autosuficiente, es decir, que no necesite financiamiento o auxilios del tesoro. Aunque para que se aprobara la ley bases, se quitó del articulado definitivo la privatización de Aerolíneas Argentinas, Lombardo ratificó que ese sigue siendo el objetivo final del gobierno de Javier Milei.