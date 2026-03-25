El sorprendente motivo que habría originado la explosión e incendio en un depósito de garrafas

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, y provocó una serie de explosiones que generaron pánico entre los vecinos.
El fuego comenzó durante la mañana de este miércoles y generó pánico por las detonaciones. El dueño del lugar quedó demorado.
El insólito motivo por el que se originó el incendio de un depósito de garrafas
Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, y provocó una serie de explosiones que generaron pánico entre los vecinos.
El siniestro comenzó poco antes de las 7 en un local ubicado sobre la Avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a varios trabajadores con quemaduras, que ya estaban siendo asistidos por vecinos antes de ser trasladados a un hospital.
Según el parte oficial, el hecho dejó al menos cuatro heridos. Tres de ellos fueron identificados como Diego Hernán Robledo (41), Víctor Hugo Tuller (47) y Raúl Oscar Cros (48), quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Además, un joven de 18 años, identificado como Thiago, permanece en estado grave con un traumatismo craneoencefálico. Los heridos más comprometidos se encuentran internados en terapia intensiva con pronóstico reservado.
De acuerdo al testimonio de uno de los trabajadores, el incendio se habría iniciado cuando se conectó una pava eléctrica en un contexto donde había una posible pérdida de gas en el lugar.
Esa combinación habría provocado una explosión inicial que derivó en el incendio y las posteriores detonaciones. El propio trabajador sufrió quemaduras de gravedad en el cuello y las manos.
Tras el alerta, varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que comenzaron en el depósito y se extendieron a una vivienda lindera.
Las explosiones y los elementos que salieron despedidos por el aire generaron escenas de temor en toda la zona.
El propietario del depósito fue identificado como Óscar Adrián Benítez, de 48 años, quien se dedica a la compra y venta de tubos de gas. Quedó demorado y a disposición de la Justicia.
La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Cappello, quien ordenó la realización de peritajes para determinar las causas del hecho.