El dramático momento que vivió el ex Gran Hermano Licha Navarro en pleno incendio: "Vimos el fuego y..."

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“Quiero aclarar que no fue en mi casa ni en el lugar donde pusimos la guardería de mascotas, sino en la casa vecina. Primero vimos que se estaba incendiando una palmera y pensamos que era algo de la calle, hasta que nos dimos cuenta de que el fuego estaba cayendo sobre el techo de otra familia”, explicó.

Según detalló, tras advertir la situación dieron aviso inmediato a los bomberos, pero mientras esperaban su llegada decidieron intervenir: “Saltamos al otro lado con dos mangueras y una escalera. Uno de los chicos fue a buscar un matafuegos del auto y pudimos controlar una parte. El resto del techo lo terminaron de apagar los bomberos cuando llegaron”, relató.

Finalmente, Lisandro “Licha” Navarro llevó calma al confirmar que no hubo consecuencias graves: “Por suerte están todos bien, fuera de peligro. Fue un lindo cagazo, pero ya pasó”, cerró, dejando en claro que, pese al susto, la situación no pasó a mayores.

IG Lisandro Licha Navarro - incendio vecino

Cómo fue el tremendo accidente del ex Gran Hermano Licha Navarro que le valió 17 puntos

El pasado viernes, Lisandro “Licha” Navarro, ex participante de Gran Hermano 2023, generó una fuerte preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen que no pasó desapercibida en sus redes sociales. En la postal, se lo podía ver con la oreja derecha completamente vendada, junto a una frase breve pero contundente que encendió las alarmas: “17 puntitos”.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos que lo acompañan desde su paso por el reality de Telefe, la edición que consagró como ganador al uruguayo Bautista Mascia. En la foto, el ex hermanito aparecía recién asistido, con una venda cubriendo parte de su oreja, dejando en evidencia que había atravesado un episodio delicado que requirió atención médica urgente.

Pese al impacto que generó la imagen, Licha eligió no profundizar demasiado sobre lo ocurrido en sus historias de Instagram, donde acumula más de 500 mil seguidores. Esa falta de detalles no hizo más que aumentar la intriga y las especulaciones entre los usuarios, que comenzaron a preguntarse qué había pasado realmente con el influencer y actor.

Lisandro Navarro - 17 puntitos

Frente a ese escenario de incertidumbre, el periodista Fede Flowers decidió comunicarse directamente con él para conocer de primera mano el detrás de escena del accidente. Luego de la charla, compartió la información a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.

“Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), y un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó. ‘Fui a la clínica con la oreja colgando’, me dijo Licha. Está bien, pero fue un momento complicado”, detalló el periodista, revelando cómo se desencadenó el episodio.

TW Fede Flowers sobre accidente Licha Navarro

De acuerdo a ese relato, todo sucedió mientras Navarro avanzaba con un proyecto personal vinculado al cuidado de mascotas. En medio de las tareas, un cachorro de labrador que jugaba en el lugar terminó enganchándose con el aro que llevaba en la oreja, provocando un fuerte tirón que derivó en la herida que luego debió ser suturada.

Más allá del susto y el dolor que implicó la situación, lo cierto es que el ex Gran Hermano no detuvo por completo su rutina. Incluso, en sus redes dejó ver que siguió adelante con sus compromisos laborales.

Tal como mostró en sus historias, Lisandro Navarro dijo presente en Sex, la reconocida obra creada por José María Muscari, espectáculo del que forma parte desde hace meses y al que asistió pese al reciente accidente.