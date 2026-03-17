El dramático momento que vivió el ex Gran Hermano Licha Navarro en pleno incendio: "Vimos el fuego y..."
El ex Gran Hermano fue protagonista de una situación límite con sus vecinos al encontrarse de golpe con un foco de incendio que se propagaba por el lugar. Aquí, el testimonio de Lisandro Licha Navarro.
17 mar 2026, 10:30
El dramático momento que vivió el ex Gran Hermano Licha Navarro en pleno incendio: "Vimos el fuego y..."
Cuando todavía no se terminó de recuperar del accidente en el que un perro le provocó una grave lesión en la oreja derecha al engancharse con el aro que tenía colocado, Lisandro “Licha” Navarro vuelve a quedar en el centro de una situación inesperada. Todo indica que el ex Gran Hermano no atraviesa sus días más tranquilos.
Activo en redes sociales y acostumbrado a mostrar parte de su rutina cotidiana, en las últimas horas el influencer compartió con sus seguidores un episodio cargado de tensión que ocurrió durante la mañana de este lunes y que generó preocupación inmediata entre quienes lo siguen.
Con su estilo directo, Licha describió el episodio como“un pequeño percance” con el que arrancó la semana. En un video, relató: “Estábamos trabajando en la quinta y se empezó a prender la garrafa del vecino. Acá están los muchachos, los héroes”, expresó mientras enfocaba a los bomberos que ya estaban interviniendo en el lugar.
El material no tardó en generar repercusión y mensajes de alerta. Muchos usuarios quisieron saber si tanto él como su pareja se encontraban fuera de peligro o si necesitaban asistencia. Ante la ola de consultas, el ex reality decidió ampliar lo ocurrido para llevar tranquilidad.
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“Quiero aclarar que no fue en mi casa ni en el lugar donde pusimos la guardería de mascotas, sino en la casa vecina. Primero vimos que se estaba incendiando una palmera y pensamos que era algo de la calle, hasta que nos dimos cuenta de que el fuego estaba cayendo sobre el techo de otra familia”, explicó.
Según detalló, tras advertir la situación dieron aviso inmediato a los bomberos, pero mientras esperaban su llegada decidieron intervenir: “Saltamos al otro lado con dos mangueras y una escalera. Uno de los chicos fue a buscar un matafuegos del auto y pudimos controlar una parte. El resto del techo lo terminaron de apagar los bomberos cuando llegaron”, relató.
Finalmente, Lisandro “Licha” Navarro llevó calma al confirmar que no hubo consecuencias graves:“Por suerte están todos bien, fuera de peligro. Fue un lindo cagazo, pero ya pasó”, cerró, dejando en claro que, pese al susto, la situación no pasó a mayores.
Cómo fue el tremendo accidente del ex Gran Hermano Licha Navarro que le valió 17 puntos
El pasado viernes, Lisandro “Licha” Navarro, ex participante de Gran Hermano 2023, generó una fuerte preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen que no pasó desapercibida en sus redes sociales. En la postal, se lo podía ver con la oreja derecha completamente vendada, junto a una frase breve pero contundente que encendió las alarmas: “17 puntitos”.
La publicación rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos que lo acompañan desde su paso por el reality de Telefe, la edición que consagró como ganador al uruguayo Bautista Mascia. En la foto, el ex hermanito aparecía recién asistido, con una venda cubriendo parte de su oreja, dejando en evidencia que había atravesado un episodio delicado que requirió atención médica urgente.
Pese al impacto que generó la imagen, Licha eligió no profundizar demasiado sobre lo ocurrido en sus historias de Instagram, donde acumula más de 500 mil seguidores. Esa falta de detalles no hizo más que aumentar la intriga y las especulaciones entre los usuarios, que comenzaron a preguntarse qué había pasado realmente con el influencer y actor.
Frente a ese escenario de incertidumbre, el periodista Fede Flowers decidió comunicarse directamente con él para conocer de primera mano el detrás de escena del accidente. Luego de la charla, compartió la información a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.
“Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), y un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó. ‘Fui a la clínica con la oreja colgando’, me dijo Licha. Está bien, pero fue un momento complicado”, detalló el periodista, revelando cómo se desencadenó el episodio.
De acuerdo a ese relato, todo sucedió mientras Navarro avanzaba con un proyecto personal vinculado al cuidado de mascotas. En medio de las tareas, un cachorro de labrador que jugaba en el lugar terminó enganchándose con el aro que llevaba en la oreja, provocando un fuerte tirón que derivó en la herida que luego debió ser suturada.
Más allá del susto y el dolor que implicó la situación, lo cierto es que el ex Gran Hermano no detuvo por completo su rutina. Incluso, en sus redes dejó ver que siguió adelante con sus compromisos laborales.
Tal como mostró en sus historias, Lisandro Navarro dijo presente en Sex, la reconocida obra creada por José María Muscari, espectáculo del que forma parte desde hace meses y al que asistió pese al reciente accidente.