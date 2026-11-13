El temor por una biblioteca centenaria que conserva 44.000 libros tras la explosión en Remedios de Escalada

"En la biblioteca funciona una academia de música y a la hora de la explosión solo estaba el director. Pero a diario concurren 400 chicos y otros cientos de vecinos a la biblioteca. A la tarde es un hormiguero de gente. Si esto pasaba a la tarde, sería una masacre para Escalada", expresó.

Según explicó, al momento del estallido había un profesor de música dentro del edificio, quien logró escapar por la parte trasera. La biblioteca tiene una estructura en forma de "L" que rodea una vivienda de barro y dos locales comerciales que fueron alcanzados rápidamente por las llamas.

La onda expansiva provocó la rotura de ventanas y daños en construcciones cercanas, mientras los vecinos intentaban alejarse de la zona. La explosión inicial estuvo seguida por otras detonaciones, lo que incrementó el temor entre quienes viven y trabajan en el barrio.

Una biblioteca de 107 años y 2.000 libros históricos

La Biblioteca Popular Alberdi no es solamente un espacio de lectura. Se trata de una institución que forma parte de la identidad cultural de Remedios de Escalada y que conserva un patrimonio construido a lo largo de más de un siglo. Entre sus 44.000 libros hay aproximadamente 2.000 ejemplares de alto valor histórico, algunos de los cuales datan del siglo XVIII, con publicaciones que se remontan al año 1700.

Además, la institución conserva documentos originales vinculados con la historia del barrio. Aunque una parte del archivo histórico fue digitalizada, la eventual destrucción de los originales representaría una pérdida patrimonial irreparable. A esta preocupación se suma el riesgo de derrumbe de las estructuras afectadas por el incendio.

La biblioteca en peligro. (Foto: Google)

Qué actividades funcionan en la Biblioteca Popular Alberdi

La institución recibe diariamente a unos 400 chicos, además de cientos de adolescentes y adultos, que participan de propuestas educativas, artísticas y recreativas.

Entre las actividades que se desarrollan habitualmente se encuentran:

Academia de música: clases de piano, guitarra, violín, chelo y canto, a cargo del profesor Mariano Guzmán y su equipo docente.

Danza: talleres de jazz y folklore para diferentes edades.

Actividades infantiles: propuestas para niños de 3 a 6 años, talleres inclusivos y clases sensoriales para bebés y embarazadas.

Dibujo y pintura: talleres para chicos y adultos, los lunes desde las 17.30.

Caricatura: clases para niños, los viernes de 17.30 a 19.

Ajedrez: actividades para chicos los sábados de 10 a 11 y para adolescentes y adultos entre las 12 y las 15.

Lectura para adolescentes: encuentros los jueves de 14.30 a 15.30.

Esta intensa actividad explica la preocupación de sus responsables. Si la explosión hubiera ocurrido durante la tarde, decenas de alumnos y docentes podrían haber estado dentro del edificio o en sus inmediaciones..

Reportaron 20 heridos y seis en grave estado

De acuerdo con los reportes oficiales citados durante las primeras horas del operativo, 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud, principalmente al Hospital Evita. Entre los afectados, seis presentarían cuadros graves, según la información preliminar.

Personal de bomberos y cuadrillas especializadas intentaban bloquear uno de los extremos de la cañería afectada, mientras se mantenía el perímetro de seguridad. La incertidumbre persistía entre los vecinos, que aguardaban información sobre los daños en sus propiedades y la posibilidad de regresar a sus hogares.

En paralelo, la preocupación de la Biblioteca Popular Alberdi seguía centrada en dos cuestiones: evitar que las llamas alcanzaran sus 44.000 libros y preservar un patrimonio cultural de más de un siglo de historia.