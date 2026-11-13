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El desgarrador posteo de Julieta Prandi por una partida que le estruja el corazón

En medio del duelo por el final de su historia de amor con Emanuel Ortega, Julieta Prandi expresó su dolor por una pérdida familiar muy dolorosa.

13 nov 2026, 17:08
El desgarrador posteo de Julieta Prandi por una partida que le estruja el corazón

El desgarrador posteo de Julieta Prandi por una partida que le estruja el corazón

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Julieta Prandi conmovió a sus seguidores con un posteo muy íntimo en sus historias de Instagram. La conductora compartió fotos de su abuela y un profundo mensaje, en medio del duelo por el fin de su historia de amor con Emanuel Ortega, de quien se separó hace casi un mes.

En las imágenes se la ve abrazada y sonriendo junto a su abuela, con “My Way”, de Frank Sinatra, de fondo. Sobre las fotos, escribió: “Lo que te extraño Memi. Feliz cumple, gracias por enseñarme a plantarme en la vida y por ser faro de luz cuando lo necesito. Te amo.

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No es la primera vez que Prandi habla de ese vínculo. En Podemos Hablar (Telefe), la recordó con lágrimas: “La extraño tanto a mi abuela. Mimí fue mi segunda mamá. Me enseñó a tejer. Amasábamos juntas, escuchábamos tango juntas. Mimí me llamaba a las dos de la mañana para decirme que escuchó un poema en la radio y me lo recitaba. Nos escribíamos cartas”, comenzó diciendo, mientras secaba sus lágrimas.

Luego reveló cómo murió su abuela, aferrada a una carta de ella: “Ella se fue durmiendo, con una carta mía debajo de la almohada, que yo le había escrito dos días antes. Ella me había escrito a mí y yo le devolví esa carta, con muchas golosinas. Esa noche se fue a dormir con mi carta, era domingo. El lunes y el martes también (se fue a dormir con mi carta), y ya no despertó”.

Y cerró con una confesión sobre lo mucho que se parecen: “Me parezco mucho a ella. Mimí siempre fue mi punto débil. A Mateo (su primer hijo) lo conoció, pero a Rocco no”.

La respuesta de Julieta Prandi sobre el reparto de bienes con Emanuel Ortega

A casi un mes de su separación, Julieta Prandi habló en Intrusos (América TV) y aseguró que con Emanuel Ortega no habrá conflicto patrimonial y que el divorcio será solo un trámite entre abogados.

Tras volver de unos días de descanso en Brasil, contó que atraviesa este momento acompañada: “Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está”.

Sobre el aspecto legal, fue categórica: “Lo legal no es un trabajo, es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, y sobre los bienes, “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”.

Además, sobre las repercusiones y opiniones que generó la ruptura, dejó una reflexión: “El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”.

     

 

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