El desgarrador posteo de Julieta Prandi por una partida que le estruja el corazón

Y cerró con una confesión sobre lo mucho que se parecen: “Me parezco mucho a ella. Mimí siempre fue mi punto débil. A Mateo (su primer hijo) lo conoció, pero a Rocco no”.

La respuesta de Julieta Prandi sobre el reparto de bienes con Emanuel Ortega

A casi un mes de su separación, Julieta Prandi habló en Intrusos (América TV) y aseguró que con Emanuel Ortega no habrá conflicto patrimonial y que el divorcio será solo un trámite entre abogados.

Tras volver de unos días de descanso en Brasil, contó que atraviesa este momento acompañada: “Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está”.

Sobre el aspecto legal, fue categórica: “Lo legal no es un trabajo, es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, y sobre los bienes, “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”.

Además, sobre las repercusiones y opiniones que generó la ruptura, dejó una reflexión: “El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”.