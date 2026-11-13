Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: "Espero algún día..."

La historia de Anna del Boca y la ruptura del vínculo con Ricardo Biasotti

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se separaron en 2000, pocas semanas después de que la actriz confirmara públicamente su embarazo. La relación entre ellos no era buena y fue empeorando con el tiempo.

En 2019, cuando cumplió 18 años, Anna contó por primera vez cuánto había sufrido con su padre y, según relató, vivió situaciones aberrantes que incluso decidió denunciar en la Justicia. Biasotti fue denunciado por presunto abuso sexual y en febrero de 2023 fue sobreseído en la causa penal.

Anna siempre sostuvo su postura y lamentó que muchos no le creyeran. Aun así, se negó a volver a vincularse con su padre y decidió cambiar su nombre y apellido: eliminó el Biasotti y también Chiara, el segundo nombre que él había elegido para el DNI.