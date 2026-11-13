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Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: "Espero algún día..."

Anna, la hija de Andrea del Boca, se sintió movilizada por lo que vivieron las nenas de Wanda Nara y Mauro Icardi y compartió un descargo en X.

13 nov 2026, 16:18
Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: Espero algún día...

Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: "Espero algún día..."

Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: Espero algún día...

Anna del Boca se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas: "Espero algún día..."

La fuerte discusión que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles el viernes pasado en la casa de los sueños, frente a las menores, tuvo un gran impacto. En las redes sociales, muchos opinaron a favor de uno y de otro y varios incluso pusieron en duda lo que vivieron las nenas.

Una de las que habló del tema fue Anna del Boca, quien en el pasado atravesó situaciones entre su mamá y su padre que la llevaron a hacer varias denuncias en la Justicia.

La joven no pudo evitar ponerse en el lugar de las chicas y escribió: "Me pongo mucho en el lugar de esas nenas porque lo conozco y viví en profundidad. Espero que algún día, sientan la certeza de que aún en la masividad que las expone, existen personas a las que no nos interesa su intimidad porque el respeto a su privacidad es más fuerte".

Anna condenó abiertamente la manera en que se las deja vulnerables ante el mundo y se muestran las miserias de su familia de forma burda. "Empatizo y lamento tanto", agregó.

La historia de Anna del Boca y la ruptura del vínculo con Ricardo Biasotti

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se separaron en 2000, pocas semanas después de que la actriz confirmara públicamente su embarazo. La relación entre ellos no era buena y fue empeorando con el tiempo.

En 2019, cuando cumplió 18 años, Anna contó por primera vez cuánto había sufrido con su padre y, según relató, vivió situaciones aberrantes que incluso decidió denunciar en la Justicia. Biasotti fue denunciado por presunto abuso sexual y en febrero de 2023 fue sobreseído en la causa penal.

Anna siempre sostuvo su postura y lamentó que muchos no le creyeran. Aun así, se negó a volver a vincularse con su padre y decidió cambiar su nombre y apellido: eliminó el Biasotti y también Chiara, el segundo nombre que él había elegido para el DNI.

     

 

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