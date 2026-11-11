Dramático incendio en un bazar: rescataron a dos niños atrapados y el edificio podría ser demolido

El humo había invadido buena parte del edificio y la escalera interna ya no permitía acceder al lugar donde se encontraban los chicos. Ante esa situación, Braian Lardet, integrante de Defensa Civil, tomó una escalera exterior y consiguió llegar hasta el balcón en el que esperaban los menores.

Sin embargo, el rescate presentó una dificultad adicional: una estructura de hierro impedía retirar a los niños de manera inmediata. Lardet debió cortar parte del enrejado para abrir un espacio por el cual pudiera sacarlos.

El abogado Juan Ignacio Vitalini, representante legal de la familia afectada, destacó la intervención del rescatista durante una entrevista radial. "Tuvo la valentía de subirse, cortar parte de esa reja y rescatarlos", relató. La rápida intervención permitió poner a salvo a los menores antes de que la situación se agravara.

Como consecuencia del incendio, los dos menores y su madre fueron trasladados al Hospital Municipal de Bahía Blanca por inhalación de humo. La mujer también resultó afectada cuando intentó llegar hasta sus hijos mientras las llamas y el humo se extendían por la propiedad.

Según explicó Vitalini, los tres permanecían en observación al momento de sus declaraciones, aunque su evolución era favorable y se esperaba que recibieran el alta durante la jornada. Además, otras dos mujeres debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo y fueron trasladadas en ambulancias del SAME, de esta manera, al menos cinco personas requirieron atención médica como consecuencia del siniestro.

El edificio quedó al borde del derrumbe y analizan su demolición

Una vez que los bomberos consiguieron controlar las llamas, los daños estructurales se convirtieron en la principal preocupación de las autoridades. Aunque el fuego no alcanzó directamente la planta baja, las elevadas temperaturas afectaron gravemente los sectores superiores del inmueble.

"El techo se abovedó completamente y está a punto de caerse, así que la destrucción es total", advirtió Vitalini. La gravedad de los daños llevó a Bomberos y Defensa Civil a prohibir el ingreso a las tres propiedades involucradas en el sector.

Según explicó el representante legal de la familia, los primeros análisis indican que el bazar podría tener que ser demolido, aunque la decisión definitiva dependerá de los informes técnicos de los ingenieros. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de apuntalar algunos sectores para permitir el ingreso seguro de especialistas y recuperar mercadería, documentación y pertenencias personales.

La estabilización del inmueble también resulta necesaria para que los peritos puedan realizar las investigaciones destinadas a determinar el origen del incendio.

Dos menores y su madre fueron internados en el Hospital Municipal por inhalación de humo. (Fotos: gentileza La Nueva)

Preocupación por un banco lindero: una medianera quedó comprometida

Los daños provocados por el fuego también obligaron a revisar las condiciones de seguridad de los edificios vecinos. El bazar se encuentra junto a dos entidades bancarias, por lo que las autoridades dispusieron restricciones de acceso mientras se evalúa la estabilidad de las estructuras.

Uno de los puntos más delicados es una sección de la medianera compartida con el banco ICBC, que habría resultado afectada por las altas temperaturas. Según explicó Vitalini, esa parte de la construcción estaría sostenida por una estructura ubicada en la terraza de la entidad financiera. "A eso tenemos que apuntalar hoy", indicó.

Dónde comenzó el incendio del bazar de Bahía Blanca

Las causas del siniestro todavía no fueron determinadas oficialmente. De acuerdo con testimonios de empleados del comercio, mencionados por el abogado Juan Ignacio Vitalini durante una entrevista con el programa Panorama de LU2, el fuego podría haberse originado en un depósito ubicado en la planta superior.

Sin embargo, el representante legal aclaró que esa hipótesis deberá ser evaluada por los peritos. Las investigaciones buscarán establecer dónde comenzó el fuego, cómo se propagó y cuáles fueron los factores que provocaron los importantes daños estructurales. Los especialistas también deberán determinar las condiciones de seguridad del inmueble y si existe riesgo de derrumbe.