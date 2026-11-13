"Yo también putearía a...": durísima crítica contra la China Suárez tras los duros insultos de Wanda Nara

“Puteo a todos: a la policía, a Mauro, a la China, en el contexto de lo que entiendo por el llamado de mi hija menor”, cerró, al describir cómo reaccionaría él en el lugar de la empresaria.

Qué decisión tomó la China Suárez

La China Suárez decidió iniciar acciones legales contra Wanda Nara por las amenazas registradas durante su enfrentamiento en Nordelta. Según informó Paula Varela, la actriz avanzará con la presentación la próxima semana, mientras sus abogados evalúan qué medidas solicitar.

La periodista explicó que Eugenia había intentado mantenerse al margen de una nueva disputa judicial, pero cambió de postura tras lo ocurrido. "Eugenia no quería presentar acciones legales, sentía que no tenía que meterse y no estar con esa energía fea alrededor. Sin embargo las cosas han cambiado y podemos confirmar que Eugenia Suárez inicia una demanda contra Wanda Nara", afirmó.

Varela también contó cuál sería la preocupación de la actriz respecto de la conductora: "'No sabe con lo que se puede venir esta mujer, no sabe qué se puede traer entre manos', así habla de Wanda. Así que decidió iniciar acciones legales contra ella".

Otro punto clave para la presentación sería la existencia de grabaciones que todavía no se difundieron. "Hay más videos y la demanda, que se iniciará la semana que viene, es por las amenazas. Eugenia quiere que se sepan esos videos que hay y van a ver después qué medidas piden, lo están evaluando", detalló la periodista.

De acuerdo con su información, los equipos legales analizarán el material completo para definir los próximos pasos. "Se van a sentar los abogados de la parte civil y penal para ver el crudo de los videos", señaló.

Por último, Varela explicó que la evaluación inicial de los abogados cambió al conocer las imágenes: "Pensaron que era algo menor pero cuando vieron el material en todos lados dijeron 'hay que hacer algo porque es una amenaza'".