El último deseo de Noelia Castillo antes de morir por eutanasia: qué quiere hacer en sus horas finales
Tras casi dos años de batalla judicial y en medio de la oposición de su familia, la joven española de 25 años logró que la Justicia avalara su pedido de eutanasia.
España: Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que logró que la Justicia avalara su pedido de eutanasia.
La española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, expresó su última voluntad antes de fallecer este jueves a la eutanasia asistida, tras casi dos años de una intensa batalla judicial y la fuerte oposición de su familia. “Quiero morirme mona y guapa”, afirmó.
Remarcó además que, al momento exacto del procedimiento, su intención es “estar sola en la habitación, morir sola”. Esta determinación impidió cumplir el deseo de su madre, quien le pidió ser la última persona a la que viera al cerrar los ojos; ante lo cual Noelia respondió que “no podrá ser”.
En una entrevista exclusiva con el programa “Y ahora Sonsoles”, la joven afirmó sentirse “aliviada” y “liberada” ante la proximidad de su muerte, programada para las seis de la tarde de este 26 de marzo.
Explicó su decisión señalando que ya no tiene “ganas de nada”, que sufre dolores físicos persistentes en la espalda y las piernas, y que busca prioritariamente “dejar de sufrir” e “irse en paz”. Desde hace años, tras sobrevivir a un intento de suicidio al arrojarse desde un quinto piso, Noelia quedó con una paraplejia completa e irreversible que, según ella, le genera dependencia absoluta de terceros para cada aspecto de su vida diaria, como moverse, asearse, alimentarse o realizar cualquier actividad básica.
La dura relación de Noelia con su padre
En cuanto a su padre, Noelia reveló que este intentó frenar el proceso judicialmente y fue muy duro con ella, diciéndole: “estás hueca por dentro, no tienes corazón, no piensas en el dolor de los demás”.
Ante estos reproches, ella le contestó: “Sé que yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero ¿y lo que yo he sufrido?”. Además, relató que su progenitor le aseguró que para él ya “estaba muerta” y que no pensaba pagar su entierro ni acudir a la ceremonia.
En su angustiante relato, Noelia hizo referencia además a las múltiples agresiones sexuales que sufrió a lo largo de su vida, desde abusos por parte de una de sus primeras parejas hasta ataques dentro de centros psiquiátricos donde residió.
El episodio final que desencadenó el intento de suicidio que la dejó en silla de ruedas fue una violación grupal cometida por tres hombres. Días después de este hecho, Noelia se arrojó desde un quinto piso. Como consecuencia de esa caída, la joven quedó parapléjica.
“No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, concluyó Noelia sobre la decisión que tomó de someterse al procedimiento de eutanasia.
Desde cuándo es legal la eutanasia asistida en España
La eutanasia es legal en España desde el 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 3/2021, conocida como Ley de Muerte Digna.
La norma, aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de ese año, convirtió al país en uno de los pocos del mundo en regular esta práctica y permite la muerte asistida en casos de enfermedades graves e incurables o de padecimientos crónicos e invalidantes que provoquen un sufrimiento físico o psíquico intolerable.