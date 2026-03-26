El último deseo de Noelia Castillo antes de morir por eutanasia: qué quiere hacer en sus horas finales

La dura relación de Noelia con su padre

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En cuanto a su padre, Noelia reveló que este intentó frenar el proceso judicialmente y fue muy duro con ella, diciéndole: “estás hueca por dentro, no tienes corazón, no piensas en el dolor de los demás”.

Ante estos reproches, ella le contestó: “Sé que yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero ¿y lo que yo he sufrido?”. Además, relató que su progenitor le aseguró que para él ya “estaba muerta” y que no pensaba pagar su entierro ni acudir a la ceremonia.

En su angustiante relato, Noelia hizo referencia además a las múltiples agresiones sexuales que sufrió a lo largo de su vida, desde abusos por parte de una de sus primeras parejas hasta ataques dentro de centros psiquiátricos donde residió.

El episodio final que desencadenó el intento de suicidio que la dejó en silla de ruedas fue una violación grupal cometida por tres hombres. Días después de este hecho, Noelia se arrojó desde un quinto piso. Como consecuencia de esa caída, la joven quedó parapléjica.

“No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, concluyó Noelia sobre la decisión que tomó de someterse al procedimiento de eutanasia.

Desde cuándo es legal la eutanasia asistida en España

La eutanasia es legal en España desde el 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 3/2021, conocida como Ley de Muerte Digna.

La norma, aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de ese año, convirtió al país en uno de los pocos del mundo en regular esta práctica y permite la muerte asistida en casos de enfermedades graves e incurables o de padecimientos crónicos e invalidantes que provoquen un sufrimiento físico o psíquico intolerable.