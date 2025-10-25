En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Cámara Nacional Electoral
Legislativas

Elecciones 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados

La Cámara Nacional Electoral confirmó cuándo se publicarán los primeros datos de la votación y recordó qué información está prohibida durante la jornada.

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los resultados provisorios estarán disponibles a partir de las 21 horas del mismo día, una vez cerrado el horario de votación.

El escrutinio definitivo, en cambio, comenzará 48 horas después, el martes 28 de octubre, y será el que determine los resultados finales con validez legal.

La Justicia Electoral confirmó que las mesas de votación cerrarán a las 18 horas, y que el recuento provisorio comenzará inmediatamente después. Los primeros datos se publicarán desde las 21 horas, desagregados por provincia y por categoría electoral.

Además, los ciudadanos podrán consultar los telegramas de cada mesa en el sitio oficial del recuento provisorio, garantizando transparencia y acceso público a la información.

La Cámara Nacional Electoral confirmó cuándo se publicarán los primeros.

Tras el reclamo de distintas fuerzas opositoras, la Justicia ordenó al Gobierno publicar los resultados por provincia y no de manera global, como se había anunciado previamente. La medida fue comunicada por la CNE, en respuesta a una presentación que cuestionaba la falta de detalle en la difusión inicial.

Boca de urna y veda electoral: qué se puede informar y qué no

Desde el viernes 24 de octubre a las 8:00 rige la veda electoral, que se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese período, está prohibida la difusión de encuestas, proyecciones o resultados anticipados, incluyendo los llamados boca de urna.

El término boca de urna hace referencia a los sondeos realizados durante el día de la elección, en los que se consulta a votantes a la salida de los centros de votación para estimar tendencias. Sin embargo, en la Argentina está prohibido difundirlos públicamente mientras dure la votación, ya que no tienen carácter oficial y pueden inducir a error.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los resultados provisorios estarán disponibles a partir de las 21 horas.

Transparencia y calma en la jornada electoral

La Cámara Nacional Electoral y el Comando General Electoral reforzaron las medidas de seguridad y fiscalización para garantizar un proceso transparente, ordenado y sin irregularidades.

El objetivo es asegurar que los resultados que se publiquen a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre reflejen con precisión el conteo oficial de cada provincia.

