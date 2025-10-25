Elecciones 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados

PBP2O3MNJRFFXMGRJWKXX2BJ6Y (1) La Cámara Nacional Electoral confirmó cuándo se publicarán los primeros.

Tras el reclamo de distintas fuerzas opositoras, la Justicia ordenó al Gobierno publicar los resultados por provincia y no de manera global, como se había anunciado previamente. La medida fue comunicada por la CNE, en respuesta a una presentación que cuestionaba la falta de detalle en la difusión inicial.

Boca de urna y veda electoral: qué se puede informar y qué no

Desde el viernes 24 de octubre a las 8:00 rige la veda electoral, que se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese período, está prohibida la difusión de encuestas, proyecciones o resultados anticipados, incluyendo los llamados boca de urna.

El término boca de urna hace referencia a los sondeos realizados durante el día de la elección, en los que se consulta a votantes a la salida de los centros de votación para estimar tendencias. Sin embargo, en la Argentina está prohibido difundirlos públicamente mientras dure la votación, ya que no tienen carácter oficial y pueden inducir a error.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los resultados provisorios estarán disponibles a partir de las 21 horas.

Transparencia y calma en la jornada electoral

La Cámara Nacional Electoral y el Comando General Electoral reforzaron las medidas de seguridad y fiscalización para garantizar un proceso transparente, ordenado y sin irregularidades.

El objetivo es asegurar que los resultados que se publiquen a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre reflejen con precisión el conteo oficial de cada provincia.