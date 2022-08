Empezó el debate por la ley de Alcohol Cero en Diputados: ¿de qué se trata la iniciativa?

La fundadora de Madres del Dolor y copresidente de la Asociación Mundial de Víctimas de Tránsito, Viviam Perrone, agradeció a los diputados por las distintas iniciativas presentadas sobre Alcohol Cero e informó que "hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales".

"Cuando hablamos de la ley de alcohol cero, no estamos hablando de una ley seca, no estamos diciendo que nadie puede tomar alcohol. Lo que estamos diciendo es que toda persona que decida salir a cenar y le gusta tomar un vasito de vino, una cerveza está perfecto, lo que no puede hacer después es salir a conducir", aclaró.

Perrone contó que desde "Madres del Dolor" mantuvieron una reunión con empresarios vitivinícolas preocupados por el posible impacto negativo que para ellos tendría una ley de Alcohol Cero en las ventas.

"Lo mismo decían con la ley de prohibido fumar en lugares cerrados. ¿Ustedes conocen algún restaurante que haya cerrado porque no se les permite fumar adentro? Lo mismo va a pasar con la ley de alcohol cero, no los estamos perjudicando en nada y le estamos salvando la vida a sus seres queridos", resalto.

Además, señaló que "se necesita educación vial y más controles porque no sirve de nada la ley de alcohol cero si no hay controles después, pero tampoco podemos tener a un agente de tránsito dentro de cada auto o en cada esquina".

Alcohol cero, una ley "transversal"

El diputado del Frente de Todos (FdT) consideró que esta ley debería contar con el apoyo de los demás bloques del Congreso. “Este es un excelente momento para que el alcohol cero sea una de las leyes de consenso en la República Argentina”, manifestó.

En tal sentido, afirmó que sucede un “fenómeno” que no había advertido anteriormente. “Esta ley viene creciendo en consenso de abajo hacia arriba, las ciudades la vienen aprobando, las provincias la vienen aprobando”, afirmó, y agregó que “son muy buenos los resultados de sacar el alcohol del volante de los argentinos”

Sobre aquellas ciudades donde ya existe normativas similares, Gutiérrez destacó que “en muchos casos” apoyan la tolerancia cero pese a ser “provincias que producen alcohol”.

Qué penas contempla el proyecto

El diputado manifestó que hace falta modificar las normativas de la actual legislación de tránsito porque “tiene 25 años,” y en el mismo tiempo cambió “el tránsito, los riesgos, las velocidades de los autos, las distracciones”.

Sobre la iniciativa, Gutiérrez remarcó que cuenta con el impulso de la presidencia de la Cámara de Diputados que acordó con muchos bloques para que firmen petitorios de las asociaciones de víctimas para comprometerse con el alcohol cero.

“Una modificación tiene que ver con lo administrativo, cualquier agente de tránsito que te pare en una ruta puede sacar de circulación tu auto, detenerte ahí y seguirá un conductor alternativo”, explicó el diputado y aseguró que “la mejor prevención es sacar el auto de la circulación vial”.