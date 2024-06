El Centro Ana Frank premió por primera vez a destacadas personalidades de la Argentina

El premio se instituyó para el 15º aniversario del Centro Ana Frank Argentina para América Latina y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, fue la primera en recibirlo por su “la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Frases que dejaron los Premios Ana Frank 2024

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires: "Es un reconocimiento muy grato , nos llena de emoción y satisfacción. Nunca hay que perder las esperanzas en post de buscar la la libertad y luchar contra discriminación y el racismo".

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: " Lo más valioso de Buenos Aires es convivir en la diversidad, incluir en la diferencia y respetar en la identidad de lo que cada uno es, nos convierte en una Ciudad abierta y plural".

Daniel Hadad, CEO de Infobae: "Cada vez que alguien golpeaba en la casa de adelante, ella vivía en la casa de atrás, esa angustia duró 760 días y finalmente llego la Gestapo. Los vecinos la denunciaron y muere en un capo de concentración".

Estela de Carlotto, presidenta Abuelas de Plaza de Mayo: " La tristeza inmensa de la vida de esta niña, que nos conmueve. Porque nos ha tocado a las Abuelas de Plaza de Mayo vivir y seguir viviendo una historia tremenda".

Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank: "Comenzamos una nueva etapa de crecimiento y convocamos para que desde este museo se irradien ideales a los jóvenes de nuestro país y de todo América Latina".

Al subir al escenario, Carlotto tuvo que esperar unos segundos para poder hablar. En el auditorio, unos jóvenes estudiantes del secundario habían comenzado el canto que siguieron todos los presentes: “Abuelas de plaza, el pueblo las abraza”.

“Hace muchos años que yo la tengo en el alma a Ana Frank -dijo Carlotto al recibir su premio- y su historia nos conmueve, no solo por lo que es, sino también por lo que nos ha tocado vivir y continuar viviendo a las Abuelas de Plaza de Mayo", comenzó.

Y cerró: "Sentimos la inmensa tristeza por la vida que vivió, pero sabemos que el amor vence y la verdad también. Por eso este reconocimiento también es para todas las abuelas que no están. Ya quedamos muy pocas, pero tenemos a los nietos que, con su juventud y modernidad, nos dejan paralizadas a las viejas, porque están dedicando su vida y su juventud a no olvidar. Memoria, verdad y justicia por todo lo que no debe pasar en el mundo y que aún sigue pasando. Nunca más”.

Estela de Carlotto recibieno el premio.. Imagen Sandra Cartasso.jpg Estela de Carlotto recibiendo el premio Ana Frank - Imagen: Sandra Cartasso

Este lunes por la tarde, el Teatro San Martín se vio repleto de figuras prominentes del quehacer nacional e internacional. Referentes en materia de derechos humanos, autoridades nacionales e internacionales, funcionarios, jueces, fiscales, personal y amigos del centro, estudiantes, jóvenes activistas y medios de comunicación, todos dijeron presente para inaugurar la premiación de la institución representante de la Anne Frank House de los Países Bajos, creada en el 2009.

En la entrega de premios también fueron reconocidos por su labor múltiples figuras nacionales e internacionales como el embajador de EE.UU en Argentina, Marc Stanley; el presidente de River Plate, Jorge Brito; los empresarios Daniel Hadad y Eduardo Eurnekian, la periodista Romina Manguel, entre otras figuras.

En la ceremonia también se entregó el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, en reconocimiento a proyectos liderados por chicos y chicas de entre 15 y 25 años, que generen un impacto en la convivencia e inclusión de sus comunidades de Argentina y Uruguay.

ana frank.jfif Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, en reconocimiento a proyectos liderados por chicos y chicas de entre 15 y 25 años,

Por su parte, el gobernador Gerardo Zamora recibió el premio “Ana Frank” por el proyecto educativo provincial.

Este reconocimiento premia la labor educativa realizada por la provincia durante el año 2023, con iniciativas para casi 500 estudiantes santiagueños de entre 13 y 25 años y docentes de todos los niveles educativos, fundamentales para acercar la vida y obra de Ana Frank a las nuevas generaciones.

Esta es la lista completa de las personas e instituciones que recibieron el premio:

Estela Barnes de Carlotto , presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Premio a la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Premio a la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mónica Dawidowicz , sobreviviente de la Shoá. Premio por su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios, el legado de Ana Frank y la pedagogía de la esperanza.

, sobreviviente de la Shoá. Premio por su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios, el legado de Ana Frank y la pedagogía de la esperanza. Omar Abboud , legislador de la Ciudad de Buenos Aires mandato cumplido. Premio a la contribución en el desarrollo de proyectos que promueven el diálogo y la construcción de tolerancia, inclusión y convivencia en la diversidad.

, legislador de la Ciudad de Buenos Aires mandato cumplido. Premio a la contribución en el desarrollo de proyectos que promueven el diálogo y la construcción de tolerancia, inclusión y convivencia en la diversidad. Silvina Chemen , rabina. Vicerrectora de cooperación internacional y Derechos Humanos de la Universidad Isaac Abarbanel. Premio por su rol en la construcción internacional de convivencia en la diversidad religiosa.

, rabina. Vicerrectora de cooperación internacional y Derechos Humanos de la Universidad Isaac Abarbanel. Premio por su rol en la construcción internacional de convivencia en la diversidad religiosa. Ricardo Darín . actor. Premio por su participación en la película “Argentina, 1985” en su divulgación del histórico Juicio a las Juntas Militares.

. actor. Premio por su participación en la película “Argentina, 1985” en su divulgación del histórico Juicio a las Juntas Militares. Eduardo Eurnekian, presidente y fundador de Corporación América. Premio por su compromiso con la memoria del genocidio armenio, del Holocausto y el reconocimiento a los Justos entre las Naciones.

presidente y fundador de Corporación América. Premio por su compromiso con la memoria del genocidio armenio, del Holocausto y el reconocimiento a los Justos entre las Naciones. Sabine Gimbrère, directora de la oficina Internacional de la Intendencia de la Ciudad de Ámsterdam. Premio por su permanente cooperación en la divulgación del legado de Ana Frank en Argentina y en los Países Bajos.

Alejandra Mángano , fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. Premio por su contribución en la lucha contra la trata y explotación de personas.

, fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. Premio por su contribución en la lucha contra la trata y explotación de personas. Pamela Malewicz , Subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Premio a su compromiso con los valores del legado de Ana Frank desde el sector público.

, Subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Premio a su compromiso con los valores del legado de Ana Frank desde el sector público. Romina Manguel . Premio por su compromiso periodístico con la difusión del legado de Ana Frank.

. Premio por su compromiso periodístico con la difusión del legado de Ana Frank. Marcelo Mindlin , presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Premio por su contribución a la memoria del Holocausto.

, presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Premio por su contribución a la memoria del Holocausto. Marc Stanley , miembro del U.S del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, Embajador de Estados Unidos en Argentina. Premio al compromiso en la difusión de la memoria del Holocausto en los Estados Unidos y Argentina.

, miembro del U.S del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, Embajador de Estados Unidos en Argentina. Premio al compromiso en la difusión de la memoria del Holocausto en los Estados Unidos y Argentina. María Luisa Storani , diputada Nacional mandato cumplido. Parlamentaria del Mercosur. Vicepresidenta de la UCR. Premio por su contribución al proyecto parlamentario Ley 26.809 en conmemoración al natalicio de Ana Frank.

, diputada Nacional mandato cumplido. Parlamentaria del Mercosur. Vicepresidenta de la UCR. Premio por su contribución al proyecto parlamentario Ley 26.809 en conmemoración al natalicio de Ana Frank. Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Premio por su labor en la justicia penal en las causas de crímenes de lesa humanidad, derechos humanos y en la transmisión del legado de Ana Frank.

Las instituciones que fueron premiadas