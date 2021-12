Todo ocurrió porque la joven de 25 años no puede llevar a su bebé por un problema en su útero. En este escenario, según detalló la abogada interviniente en el caso, la familia se hizo un tratamiento de fertilidad asistida de alta complejidad con óvulos y semen de la propia pareja y se transfirió al útero de la gestante.

¿Qué dijo la Justicia de Rosario?

La Justicia entendió que este caso que muestra “lo valioso y altruista que resulta el noble gesto de la mujer, la que sabedora del claro deseo de su hija en convertirse en madre, no ha dudado en asumir el rol de madre gestacional, situación otrora de imposible materialización y hoy en día cada vez más habitual gracias a los notorios avances médicos y científicos”.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que la salud debe entenderse como estado completo de bienestar, mental y social, y no solo ausencia de afecciones o enfermedades. Dentro del concepto de salud, se encuentra incluida la salud reproductiva, definida ésta como un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de afecciones o enfermedades, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos; abarcando la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; de procrear y la libertad de decir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”, justificó.

Asimismo, el juez determinó que la mujer gestante no tendrá “vínculo jurídico” con el bebé. “Ella juega un rol fundamental en este devenir, ya que al brindar su expreso acuerdo en calidad de mujer gestante, colabora de manera vital para la realización de un derecho humano fundamental que se proyecta en toda clase de relación sin que el Estado pueda realizar intervenciones que impliquen un obstáculo a su ejercicio”, dijo.