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DECLARACIÓN

Victoria Villarruel se refirió al caso Adorni: "Estamos esperando su declaración jurada"

La vicepresidenta visitó Rosario para participar de una misa en homenaje a su padre y se refirió a la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete.

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“Estamos todos esperando su declaración jurada”

“Estamos todos esperando su declaración jurada”, afirmó Villarruel al ser consultada sobre la situación judicial del jefe de Gabinete. (Foto: archivo)

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo este martes en Rosario, donde participó de una misa en la Catedral local en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, al cumplirse cinco años de la muerte del teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas.

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Durante su visita a la ciudad santafesina, la titular del Senado respondió preguntas de la prensa sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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La titular del Senado respondió preguntas de la prensa sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo)

La titular del Senado respondió preguntas de la prensa sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo)

La vicepresidenta llegó poco antes del mediodía a la Catedral de Rosario, ubicada sobre calle Buenos Aires al 700, acompañada por custodia oficial. Allí fue recibida por el párroco Osvaldo Macerola.

La ceremonia religiosa tuvo pocos asistentes. El homenaje fue organizado por el entorno íntimo de Eduardo Villarruel, quien murió en Rosario en 2021 a causa del Covid-19.

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta aseguró que Rosario es su “segunda casa” y destacó que suele visitar la Catedral de la ciudad.

Su relación con el Gobierno nacional

La vicepresidenta también hizo referencia a su vínculo con el Gobierno nacional y al distanciamiento que mantiene con la Casa Rosada.

“Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso. De eso tienen que preguntarle a él”, agregó.

Villarruel evitó responder si considera que Adorni debería dejar su cargo. Luego de la consulta, se retiró sonriendo sin hacer más declaraciones sobre ese punto.

También habló sobre su relación con el presidente Javier Milei. “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas".

Y agregó: "Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”.

Movimientos en billeteras virtuales vinculadas a Adorni por más de US$100 mil

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete sumó una nueva línea de investigación centrada en operaciones detectadas en las plataformas Binance y Lemon, asociadas al funcionario.

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Las transacciones identificadas en ambas aplicaciones excederían los US$ 100 mil y quedaron incorporadas al estudio patrimonial que realizan la fiscalía. (Foto: archivo)

Las transacciones identificadas en ambas aplicaciones excederían los US$ 100 mil y quedaron incorporadas al estudio patrimonial que realizan la fiscalía. (Foto: archivo)

En ese marco, la Justicia puso bajo análisis movimientos registrados en billeteras virtuales vinculadas a Adorni que superarían los US$ 100 mil.

De acuerdo con lo informado por el periodista Nicolás Wiñazki, las transacciones identificadas en ambas aplicaciones excederían los US$ 100 mil y quedaron incorporadas al estudio patrimonial que realizan la fiscalía y la Justicia sobre fondos que, hasta el momento, no habrían sido informados oficialmente.

Los investigadores revisan ingresos, egresos y transferencias efectuadas mediante estas plataformas utilizadas para operar con criptomonedas. Al mismo tiempo, continúan los cruces de información bancaria, financiera y patrimonial relacionados con Adorni y personas de su entorno.

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