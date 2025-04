"Es todo mentira": el fuerte descargo del hermano de la argentina desaparecida en Cancún

Además, acusó a las autoridades de difundir información falsa: “Una persona con una condición así no puede viajar sola de un país a otro. Mi hermana está mejor que nosotros y está viva”.

La mujer fue vista por última vez el 6 de abril en Cancún, donde residía temporalmente. La denuncia por su desaparición fue radicada cuatro días después, y desde entonces rige el protocolo Alba, activado en México para la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas.

El operativo se concentra en una zona selvática del municipio de Benito Juárez, donde testigos aseguran haberla visto por última vez.

Qué más dijo el hermano de la argentina desaparecida en Cancún

Guillermo contó al diario La Nación que María Belén mantenía contacto con la familia y que el 5 y 6 de abril había enviado correos relatando que le habían hackeado sus cuentas. “Hay cosas que no puedo contar por el momento, pero tenemos audios y pruebas”, advirtió.

La familia niega que la mujer, deportista y con hábitos saludables desde la infancia, tenga antecedentes psiquiátricos. “Mi hermana se cuida como nadie. No come grasa, no toma pastillas ni cuando le duele la cabeza. Entrena desde los siete años. Es muy sana y se cuida mucho”, afirmó Guillermo.

Mientras la Fiscalía de Quintana Roo sostiene que no hay indicios de un delito, desde Buenos Aires la familia aguarda novedades con desesperación. “Solo pedimos que sigan buscándola y que se diga la verdad sobre quién es mi hermana”, expresó Guillermo.

Desde Cancillería confirmaron que están trabajando en conjunto con el Consulado argentino en Playa del Carmen para colaborar con las autoridades mexicanas y asistir a la familia. En tanto, amigos y conocidos de María Belén continúan difundiendo su imagen en redes sociales para ayudar a su localización.

El departamento donde vivía la mujer habría sido hallado con signos de abandono, según medios locales, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente esa información.