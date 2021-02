Descargaron vacas de un camión y faenaron a una en plena calle en medio de una protesta

La vaca degollada y faenada en plena calle en Ciudad Oculta.

Una escena dantesca ocurrió en el barrio de Ciudad Oculta, donde vecinos degollaron y faenaron a una vaca en plena calle, luego de que un camión de ganado quedará varado en medio de una protesta (por casos de inseguridad) en la intersección de Lisandro de la Torre y Eva Perón.

En los videos que se viralizaron por las redes sociales se ve a un grupo de personas que hizo bajar a dos vacas del vehículo hasta ser atrapadas. Una de ellas, según las imágenes, fue sacrificada y faenada en plena calle.

Pese a que en principio circuló la versión de que el chofer del camión ofreció voluntariamente al animal, en su descargo aseguró que fue "apretado".

"Me decían que si no les bajaba algo no salía de la villa", indicó a La Nación. También contó que logró rescatar a una de las vacas gracias a un policía que lo ayudó a subirla al camión.

Los voceros policiales agregaron: "Se hizo la consulta con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 39, a cargo del doctor Biglino, que dispuso que se labren actuaciones por infracción a la Ley 14.346, de maltrato animal, se obtengan imágenes del lugar del hecho y se reciba declaración testimonial del chofer del camión". Por el caso no hay detenidos.