"Ese mundo no era para mí": la conmovedora historia de una joven que no tenía agua caliente ni ducha y logró recibirse de abogada

Evangelina Castro es de General Daniel Cerri, una ciudad con puerto, a 10 kilómetros de Bahía Blanca, que cuenta con menos de siete mil habitantes.

Las técnicas de Evangelina para disimular su incomodidad

"A la tarde tocó bañarse y utilicé todas mis herramientas de actuación para que no se note que no sabía usar una ducha", continúa al relato de Evangelina y recuerda que le dijo a su amiga que "charláramos mientras corría el agua, que esa ducha era distinta a la mía.. y alguna mentira más".

"Que no se notara que yo no tenía ducha. Que no tenía agua caliente, que usaba ropa regalada de otra gente, que en toda la casa habían baldes porque todo se llovía, que no se sepa que no había, que no tenía, que no sabía", expresa en su piblicación en Facebook.

El posteo viene acompañado de dos fotos donde se ve a Evangelina Castro posando con su diploma de abogada de la Universidad Nacional del Sur, institución pública ubicada en Bahía Blanca. Pero, según recuerda, no fue tan sencillo llegar hasta ahí.

evangelina castro abogada de bahia blanca 2.jpg Evangelina Castro con su diploma de abogada de la universidad pública de Bahía Blanca

"Cuando entré en la Universidad también jugué a ese juego. Me superponía en diferentes órdenes las tres remeras que tenía para fingir looks distintos", confiesa.

Y rememora que tenía que disimular "la cara de sorpresa de que mis compañeras sabían inglés". "Recibí comentarios duros cuando hablaba de guiso o de polenta y aprendí a mentir sobre lo que comía. Pedí todas las becas y subsidios. TODAS", agrega.

"Ese mundo no era para mí pero yo quería entrar, yo quería camuflarme. Que no se note que no tengo, que no sé, que no hay una mamá preguntando cómo me fue. Tardé mucho, un montón. Pero lo logré, soy abogada de la Universidad Nacional y pública", completa Evangelina en su posteo.