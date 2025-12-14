Espiaba menores en camarines, lo descubrieron y se tiró por una ventana: escándalo en el Palacio Libertad

Personal del SAME acudió al lugar y lo asistió de urgencia. El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital porteño con heridas de gravedad, aunque consciente. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Centro Cultural Kirchner.cck.jpg Palacio Libertad. (Foto: archivo)

Lo que se sabe del caso hasta el momento

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 tomó intervención en la causa y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. El teléfono celular que el empleado habría utilizado para grabar a las menores fue secuestrado por personal de seguridad del Palacio Libertad y quedó incorporado como prueba en la investigación judicial.

Desde la institución informaron que las niñas recibieron asistencia inmediata y que todas se encuentran fuera de peligro. En tanto, las actividades previstas en el Palacio Libertad fueron suspendidas de manera preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho fue denunciado en la Comisaría Vecinal 1D y continúa bajo análisis de la Justicia, que busca determinar las responsabilidades y confirmar las circunstancias exactas del episodio.