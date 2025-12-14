Espiaba menores en camarines, lo descubrieron y se tiró por una ventana: escándalo en el Palacio Libertad
El hombre fue señalado por padres de alumnas de una escuela de danza por haberlas grabado en los camarines. Sufrió una crisis nerviosa y se arrojó desde el segundo piso. La Justicia investiga el caso.
Espiaba menores en camarines, lo descubrieron y se suicidó: escándalo en el Palacio Libertad
Un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación murió luego de arrojarse desde una ventana interna del Palacio Libertad (ex CCK) en la Ciudad de Buenos Aires, tras ser acusado por padres de niñas de haberlas espiado y grabado con su teléfono celular en el sector de camarines.
El episodio ocurrió durante la noche del viernes, en el marco del espectáculo “Navidades del mundo”, que se desarrolló en la Sala Auditorio Nacional y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza.
Según informaron fuentes del caso, el hombre fue detectado en el área de camarines mientras las menores se cambiaban luego de la función. Tras el alerta de las propias niñas, familiares y personal del lugar, el empleado fue increpado por los padres y apartado del sector por personal de seguridad.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables activaron de inmediato los protocolos de seguridad y trasladaron al hombre a otro sector del edificio. En ese contexto, sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, con salida hacia la calle Bouchard.
Personal del SAME acudió al lugar y lo asistió de urgencia. El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital porteño con heridas de gravedad, aunque consciente. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.
Lo que se sabe del caso hasta el momento
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 tomó intervención en la causa y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. El teléfono celular que el empleado habría utilizado para grabar a las menores fue secuestrado por personal de seguridad del Palacio Libertad y quedó incorporado como prueba en la investigación judicial.
Desde la institución informaron que las niñas recibieron asistencia inmediata y que todas se encuentran fuera de peligro. En tanto, las actividades previstas en el Palacio Libertad fueron suspendidas de manera preventiva mientras avanza la investigación.
El hecho fue denunciado en la Comisaría Vecinal 1D y continúa bajo análisis de la Justicia, que busca determinar las responsabilidades y confirmar las circunstancias exactas del episodio.