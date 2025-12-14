La llamativa foto con la que reapareció Juan Darthés en Brasil tras la condena por la denuncia de Thelma Fardín

Embed

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre el tipo de estudios que realizó, Quiroz respondió: "No, hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido".

Por último, el periodista sumó un dato sobre el presente de Darthés: "Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio".

Cuál es la nueva maniobra de Juan Darthés para evitar cumplir la condena por abuso a Thelma Fardín

A meses de la condena dictada el 20 de marzo por la Justicia brasileña, que lo sentenció a seis años de prisión bajo un régimen semiabierto por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardín, Juan Darthés prepara una nueva jugada judicial con el objetivo de revertir el fallo.

El periodista Pablo Layus contó en Intrusos (América TV) que el equipo de defensores del actor planea solicitar la nulidad del proceso.

"No sé si ustedes supieron, hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados que trabajaba en zona norte, donde utilizaba y hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios. Ellos utilizaban un perito. Ese perito es el mismo perito que, de alguna manera, se basó mucho en la defensa de Thelma Fardín", explicó Layus en el ciclo de espectáculos. Y agregó: "De eso se está hablando en la justicia de los abogados de Juan Darthés en Brasil, consultando y hablando con el abogado, con Burlando acá, para a presentar todos esos papeles y pedir la nulidad del juicio en Brasil".

La información generó sorpresa en el estudio y hasta gestos de rechazo. El conductor Adrián Pallares fue categórico al remarcar que Darthés "ya está condenado". En tanto, Karina Iavícoli se mostró indignada y aclaró que el tema del perito no cambia lo sucedido: "Lo que le pasó a ella no tiene nada que ver con que en el camino se te haya cruzado un perito trucho. Pongan a uno como la gente, porque sino queda como que es mentira lo que a ella le pasó y a otras, porque no es solo una. Y él zafa, es un delirio".

Layus, por su parte, puntualizó que en caso de prosperar la estrategia, "no es que zafa, sino que sería la nulidad del juicio y podrían obligar a que haya otro juicio más".

Pallares volvió a tomar la palabra y recordó la decisión inicial del actor: "Sí, igual hoy por hoy está condenado. Y bueno, y aparte Darthés, chicos... eligió fugarse del país cuando se pudo haber quedado acá a defenderse del delito más aberrante que te pueden acusar que es violar a una menor. Él decidió irse en una semana, desde que fue la conferencia de actrices argentinas hasta que él se fue pasó una semana. Y él decidió irse del país y nunca más volvió". El conductor hizo referencia a la estrategia de su abogado argentino, Fernando Burlando, quien aprovechó la nacionalidad brasileña de Darthés, país que no concede extradición.