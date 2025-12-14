Tamara Pettinato salió con todo y defendió a Homero tras los polémicos chats de Sofia Gonet: "Fui testigo"

tamara pettinato 3 reini homero

Qué dijo Homero Pettinato contra La Reini y cómo son los violentos chats que expuso

Frente al impacto que generaron los fuertes posteos de Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato decidió hablar públicamente y dar su versión. Reconoció la dureza de algunos de sus mensajes, pero aclaró que detrás de todo existe un trasfondo más complicado que lo que se ve en redes.

“Tengo ganas de partirte el cráneo hoy”, “falopero, borracho, vago” y “Sos un mentiroso, siempre fuiste un mentiroso”. son algunas de las expresiones que Pettinato compartió en Instagram, en medio de la disputa con La Reini. Según explicó en un video, pese a las tensiones, ambos mantenían un vínculo íntimo sin etiquetas.

“Bueno, otra vez. Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos, no estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace 10 meses”, relató. A raíz de ese episodio, Gonet decidió difundir chats privados: “Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad”. Pettinato admitió su responsabilidad y aseguró que pidió perdón de inmediato: “Obviamente, le pedí disculpas automáticamente”. Luego intentó dar contexto a una de las frases más polémicas: “Cuando yo digo, por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons para pagarme los viajes, es porque ella me dijo, ‘Me estoy cogiendo un millonario’, porque me dice las peores cosas, ‘me estoy garchando a tal o me voy a coger a este, no vales dos mangos, drogadicto de mierda, falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”.

A pesar de la relación marcada por discusiones y tensiones, Pettinato confesó que siguió adelante: “Y yo, sinceramente, las sigo amando y soporté de todo, de todo, de todo, de todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego al departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces”.

El humorista señaló que siempre tuvo la esperanza de que las cosas cambiaran: “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”. Sin embargo, reconoció que hoy vuelve a enfrentar una exposición pública que lo golpea directamente: “Hoy me veo ante de nuevo otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”.

En su defensa, Pettinato también habló de su vida personal y laboral: “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno”, aseguró. Y sumó: “Pregúntele a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté”. Además, enumeró episodios que marcaron el vínculo en el último año: “Banqué todo, todo de ella, todo. Las peores cosas que alguien te puede hacer me las hizo: desde fingir que está cogiendo con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción”.

También recordó situaciones de celos y amenazas hacia su entorno laboral: “Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad”. Aun así, explicó por qué permaneció en la relación: “Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar”.

El conductor contó que sus allegados intentaron advertirle en varias oportunidades: “Todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: ‘Alejate, esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades’”. Sin embargo, continuó cerca de ella y aclaró que el hecho que detonó el nuevo conflicto fue mínimo: “Ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”.

Respecto a los chats publicados, reconoció: “Me hago cargo en los chats que ella está publicando, yo digo cosas horribles”. Aunque remarcó que el material difundido está incompleto: “Obviamente ella borra las cosas horribles que ella me dice a mí, que me dijo todo el año, que me hicieron sentir siempre insuficiente o una persona de mierda”. Y agregó: “Terminé explotando y yo me leo y me da una vergüenza tremenda y me da un arrepentimiento tremendo porque yo no soy así”. Luego reflexionó: “Cuando uno pelea trata de decir las cosas más dolorosas, sobre todo cuando está recibiendo tantas cosas dolorosas del otro lado”.

El humorista expresó su temor por las consecuencias profesionales: “Espero yo poder seguir trabajando nada más, poder seguir haciendo reír, poder seguir haciendo lo que hago”. Y volvió a enumerar las situaciones que atravesó: “Es una persona que me violentó todo el año, que me amenazó numerosas veces con romperme el auto, romperme toda la casa, matarme, cagarme a trompada”.

También criticó la manera en que, según él, se construyó el relato en redes: “Cuando uno cede ante esa violencia y se pone violento y le dice cualquier barbaridad, ella pone: ‘Ah, la mala era yo’. La estrategia es espectacular porque yo no tengo capturas de todas las amenazas que recibí durante todo el año”.

En ese punto, admitió sentirse en desventaja: “No me manejo tan bien en redes y con tanta maldad como ella y bueno, voy a salir perdiendo”. Aun así, aclaró que no buscaba exponerla: “Lo último que quería era exponer esto, exponerla a ella, porque para mí ella tiene un problema, tiene un trastorno y hay que entenderla y yo la amo”.

Pettinato cerró con un mensaje cargado de angustia: “Tengo mucho miedo de lo que puedo inventar, de las cosas que puede llegar a decir ahora para que yo no trabaje más, que se me vaya la carrera a la mierda y que se me caiga todo lo que construí siendo una buena persona... Los chats que ella publica son un momento de mucha violencia mío, horrible, en respuesta a las peores cosas que ella me dijo durante todo el año, y hoy especialmente, porque ayer fui a ver una banda con una amiga”.

