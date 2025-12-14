En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Australia
Comunicado

El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque de "terroristas islamitas" en Australia

A través de un comunicado, el Gobierno recordó una advertencia que el Primer Ministro de Israel habría enviado a su par australiano en agosto

Leé también Ataque armado en Australia: al menos 12 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach
ataque armado en australia: al menos 12 muertos durante una celebracion judia en bondi beach

La Oficina del Presidente expresó que “condena enérgicamente el ataque de terroristas islamitas contra la comunidad judía en Sídney, Australia, que dejó un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos”. Y agregó: “Este acto de violencia dirigido a familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá, demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto”.

“En agosto, el Primer Ministro de Israel advirtió a su par australiano por escrito que un violento ataque antisemita podría ocurrir en su país si el Gobierno de Australia reconocía al Estado de Palestina. Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre”, continuó.

Y el comunicado cerró: “El presidente de la Nación expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad, especialmente en la República Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo”.

Así fue el heroico acto del civil que desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, se destacó la acción heroica de un civil que logró desarmar a uno de los agresores, quien disparaba con un arma larga contra los asistentes al evento.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo el hombre se acerca por detrás al atacante, sin ser advertido, y lo inmoviliza con un movimiento rápido. De esa manera consigue quitarle el arma y, segundos después, apuntarle con el mismo rifle con el que hasta hacía instantes el agresor había efectuado disparos.

Se habló de
Javier Milei Australia Gobierno
Milei se queda sin tiempo para aprobar sus reformas y se abre un escenario incierto en el Congreso

