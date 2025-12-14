El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque de "terroristas islamitas" en Australia

Así fue el heroico acto del civil que desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, se destacó la acción heroica de un civil que logró desarmar a uno de los agresores, quien disparaba con un arma larga contra los asistentes al evento.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo el hombre se acerca por detrás al atacante, sin ser advertido, y lo inmoviliza con un movimiento rápido. De esa manera consigue quitarle el arma y, segundos después, apuntarle con el mismo rifle con el que hasta hacía instantes el agresor había efectuado disparos.