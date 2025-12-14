La drástica decisión de Alejandro Cipolla que impacta en Morena Rial: el fuerte descargo
A través de sus redes sociales, Alejandro Cipolla sorprendió al revelar la drástica decisión que tomó y que afecta a Morena Rial. Todos los detalles.
En las últimas horas, Alejandro Cipolla generó sorpresa al compartir en sus redes sociales un fuerte descargo en el que explicó los motivos por los cuales decidió no continuar como abogado de Morena Rial, quien se encuentra detenida desde hace varios meses en el penal de Magdalena.
A través de sus historias de Instagram, el letrado abrió su comunicado con una declaración contundente: “Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”.
“Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó.
El abogado también dejó en claro que no piensa callar su postura frente a los medios: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.
Por último, Cipolla cerró su descargo con una aclaración tajante, despejando cualquier tipo de especulación: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”.
Cómo fue la reacción de Morena Rial al enterarse de que no estaba embarazada
Morena Rial no está embarazada, no espera a su tercer hijo y el show, efectivamente, debe continuar. ¿Cómo se tomó el resultado negativo?
El jueves 11 de diciembre, la joven decidió someterse a varios estudios médicos de embarazo con el objetivo de terminar con las especulaciones que circulaban en los medios. La intención era despejar dudas tanto en lo personal como en lo jurídico, ya que su defensa trabaja de manera constante para conseguir la prisión domiciliaria.
Martín Leiro, abogado de la hija de Jorge Rial, estuvo presente en el programa DDM (América TV) y relató cómo se vivió el procedimiento: "La llevaron a sanidad, volvió y el servicio se quedó con el test. Después, Morena me dijo que le había dado negativo".
Por su parte, Guido Záffora, integrante del panel, aportó detalles sobre el clima que rodeó la situación. Según contó, la directora del penal de Magdalena se mostró muy incómoda con la manera en que los medios trataban el tema: "Estaba mirando la televisión y sentía que era todo un reality show, con respecto al embarazo de Morena, y que no se tomaban las cosas con la seriedad que tenían que tomarse".
El periodista añadió que la tardanza en comunicar oficialmente el resultado estuvo vinculada a la postura de la autoridad del penal: "Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión".