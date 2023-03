Estafa en redes | Compraron paquetes turísticos y denuncian que las engañaron: "Me puse a llorar"

La agencia denunciada se da a conocer como "Sin Escala Turismo" en Instagram y cuenta con 270.000 seguidores.

"Le escribo a la persona que había hecho el contrato y me dijo que no podía atenderme y que ya se iba a poner en contacto un asesor. Me puse a llorar, me descompuse, me bajó la presión", narró destrozada Victoria.

A pesar de las denuncias en su contra, la agencia sigue realizando posteos de manera regular ofreciendo esa misma escapada a Brasil por 479 dólares.

La experiencia de Ivana es similar: "Yo ya hice la denuncia en la comisaría y ellos me dijeron que pasaba a la Fiscalía, la pusieron como estafa. Lo que pasa es que tienen dos páginas de instagram y cuando me comunico, me dicen que no era la cuenta oficial de ellos, que era una cuenta trucha que se maneja igual".

Tras la difusión de la denuncia, le devolvieron el dinero a Victoria

Tras el informe que realizó "Andino y las noticias" la agencia se comunicó con Victoria y le devolvió el dinero adeudado por el viaje que nunca se realizó.

"A los 10 minutos de la nota se contactaron conmigo y me devolvieron el dinero. Me dijeron que fue un error de administración y que no estaban informados de lo que había pasado con los agentes", explicó al aire.