Esteban Trebucq habló de la inseguridad: "A Mariano Barbieri lo mató este sistema político"

Además, agregó: “No me quiero morir, dijo, mientras Eugenio Burzaco está en EEUU viendo el US Open, ya tiene que renunciar, pero por hombres como Grabois que dice que va a salir de caño, por eso estamos como estamos. En lugar de estar procesados por apología del delito es precandidato a presidente”.

“Hay argentinos que aplauden a una mujer condenada por robo. Un porcentaje importante de la sociedad aplaude a Cristina Kirchner y sus feligreses. Condenada por la justicia. Si un país hace eso, y victorea a gente que actúa contra la policía es lógico que te maten en Palermo, uno de los lugares más seguros de Buenos Aires”, mantuvo.

En tanto, amplió: “Quien llevó el cuchillo es producto de este poder que no marcha por la inseguridad, quedan cada vez más males y esperemos que los buenos que quedan se pongan en el poder en los próximos días, estamos presos en nuestras casas, a esta altura nadie pide perdón por lo que está pasando”.

“Los comunicadores haremos lo posible para mejorar, sin arrodillarnos ante el poder y le mandamos un abrazo a la familia Barbieri, para que podamos construir un país mejor como lo quería Mariano”, finalizó.

El editorial de Esteban Trebucq