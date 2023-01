“Hoy amanecimos con una nueva nenita asesinada. La dirigencia circula por un camino y la realidad va por otro. La Justicia que hay que modificar es esta”. “Hoy amanecimos con una nueva nenita asesinada. La dirigencia circula por un camino y la realidad va por otro. La Justicia que hay que modificar es esta”.

“Un juzgado de Morón en virtud de la perimetral, creyéndole a la madre, le quito a Milena al padre y se la dio a quien se cree que fue la asesina. La Justicia restituye la criatura a la madre biológica y hoy termina siendo, hasta ahora, la asesina de la nena”. “Un juzgado de Morón en virtud de la perimetral, creyéndole a la madre, le quito a Milena al padre y se la dio a quien se cree que fue la asesina. La Justicia restituye la criatura a la madre biológica y hoy termina siendo, hasta ahora, la asesina de la nena”.

“¿Por qué la Justicia desoyó al padre?, ¿Por ser varón? La Justicia de familia debe velar por los derechos del niño, ante una disputa no importa el derecho del padre o de la madre, en este caso era velar por la vida de Milena”. “¿Por qué la Justicia desoyó al padre?, ¿Por ser varón? La Justicia de familia debe velar por los derechos del niño, ante una disputa no importa el derecho del padre o de la madre, en este caso era velar por la vida de Milena”.

“Se preocupan por lo que pasa en Comodoro Py, pero por esto que es la realidad que golpea a los ciudadanos no hacen absolutamente nada. Como la Justicia de familia no investiga a los políticos a ellos no les interesa”. “Se preocupan por lo que pasa en Comodoro Py, pero por esto que es la realidad que golpea a los ciudadanos no hacen absolutamente nada. Como la Justicia de familia no investiga a los políticos a ellos no les interesa”.

“A Cristina Kirchner no le molesta la Justicia de familia. Entiendo que no es la facultad primera de la vicepresidenta resolver esto, pero ¿no creen que esto debería ser importante?”. “A Cristina Kirchner no le molesta la Justicia de familia. Entiendo que no es la facultad primera de la vicepresidenta resolver esto, pero ¿no creen que esto debería ser importante?”.

“Sí les importan las causas del poder porque los pueden meter en cana a ustedes, pero estas que matan niños sin defensa ni siquiera les hace ruido”. “Sí les importan las causas del poder porque los pueden meter en cana a ustedes, pero estas que matan niños sin defensa ni siquiera les hace ruido”.

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"