Esteban Trebucq quebró en llanto en su programa de radio: “Merecemos vivir de otra manera”

Y completó: “Pero a mi no me gustaría que mi hija mayor, que ahora se va a estudiar a Londres fin de año, el día de mañana me diga ‘papi, me voy a quedar acá’. No me gustaría ni a mi, ni a su mamá. Por eso tratemos de no renunciar a lo que creemos”.

Esteban Trebucq (@trebuquero) se quebró al aire y sostuvo: "Soy de los que cree que los argentinos merecemos vivir de otra manera".



Martín Tetaz con Esteban Trebucq

A pocos días del balotaje que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre, Martín Tetaz fue entrevistado por Esteban Trebucq en La Cruel Verdad, por la pantalla de A24. "La posición de la UCR es la más incómoda de todas" sostuvo.

"Massa tiene una historia larga de acuerdos políticos con distintos sectores. El primer acuerdo político fue en 2013. Yo no voté nunca a Massa, no voy a votarlo nunca. Dejame ser bien claro, ni en pedo voto a Massa. Yo no voté a Menem, yo no voté a Néstor, yo no voté a Cristina, yo no voté a Scioli, yo no vote a Alberto, y ni en pedo voy a votar a Massa. Seis de seis", aseguró.