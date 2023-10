Javier Milei con Esteban Trebucq: "Si ganamos es razonable que Mauricio nos acompañe"

En esa misma línea, Milei afirmó que "es un hombre de paz y adhiero al principio de no agresión, pero cuando vos estás siendo agredido tiene que haber una respuesta. Cuando vos te mantenés indiferente, neutral ante la Justicia, vos sos parte del problema, no de la solución".

Embed Javier Milei con Esteban Trebucq: "Es muy desesperante ver que no tienen nada de sustancia"

Al ser consultado acerca del segundo debate presidencial, el libertario indicó que "habíamos ganado ampliamente el debate anterior, por lo que la vara había quedado muy alta". Y agregó: "Cuando hicimos el primer bloque fue un baile morboso, después cuando te quedas sin réplicas... los cruces mano a mano también fueron muy positivos. Me encuentro con que cada vez que hago un planteo, nadie me contesta, o sea se contesta con mentiras, con chicanas, con calumnias, con injurias".

"De un lado estoy yo haciendo propuestas y del otro están estos chicaneros, ventajistas, mentirosos. Muchas frases pomposas pero contenido cero. A mi me sorprende. Es muy desesperante ver que no tienen nada de sustancia, no proponen nada, son todos slogan berretas y no saben debatir".

¿Qué dijo sobre Patricia Bullrich y Sergio Massa?

En cuanto a la candidata de Juntos por el Cambio, Javier Milei expresó que "no entiende nada, no está apta para gobernar". "Contesta cualquier cosa. A pesar de eso, que se lo señalo, le hago una pregunta muy concreta", precisó.

Cuando le preguntaron por el candidato de Unión por la Patria, el candidato de La Libertad Avanza indicó: "Los hechos lo condenan, su gestión, verdaderamente, deja mucho que desear".