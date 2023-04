Esteban Trebucq reclamó: "Usen la lapicera para controlar la inflación y poner un dólar competitivo"

“Porque no usan la lapicera para comprar pulsera para los presos o para construir más cárceles. Porque no usan la lapicera para generar más trabajo, bajar la inflación, para tener un dólar competitivo y para tomar medidas que le permitan a los argentinos llegar bien a fin de mes con un sueldo digno”, sostuvo.

“Pero si la usan para regalar plata a otros, para generar estas campañas que te prometen que van a hacer desde diciembre lo que no hacen ahora, la promesa no funciona. Están gobernando pero no se hacen cargo. Por qué no usan ese recurso para generar un dólar competitivo. Hagan algo”, decretó.

Después escribió, “Laburo 2023”, y volvió a cargar: “Porque no usan la lapicera ahora. Para derogar la ley de alquileres que es un desastre o para mejorar la educación y brindar más seguridad”.

Por último cerró: “Usen la lapicera para que coman los pibes, que en la provincia de Buenos Aires comen salteado, no como el intendente de La Cámpora de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo que regaló 80 mil pesos para que un empleado del municipio le haga el cumpleaños de 15 a su hija. Con la del estado”, y finalizó: “Esta no es la salida”.

