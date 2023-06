Esteban Trebucq y su mirada sobre la inseguridad: "Algunos dicen que esto pasa por anarquía, otros por acefalía"

Por otra parte, el conductor se mostró indignado: “No es que no haya leyes para impedir estos actos ilícitos, sino que no se cumplen. No puede ser que 15 o 20 personas hagan lo que quieran y nadie intervenga, que la gente tenga que ir caminando al aeropuerto y que esta imagen salga en todo el mundo”.

“Los políticos están en otra cosa y nadie hace nada, sino vean lo que pasa el José León Suárez” dijo y fue a un móvil enfrente de la Comisaría con un grupo de personas protestando por la inseguridad. “Se robaron hasta la tapa de la alcantarilla enfrente de la Comisaría, esto no para y es otra muestra de la inacción del gobierno”, sostuvo.

Mientras los vecinos consideran que la situación se complicó en materia de inseguridad y empeoró en los últimos tiempos, Trebucq dijo: “No hay ningún dirigentes, nadie se hace cargo de nada, pero piden votos y relatan la realidad como si no fuesen parte preponderante del poder, como si no tuvieran la posibilidad de tomar las decisiones para que esto cambie”.

El editorial de Esteban Trebucq