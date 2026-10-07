En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Financiamiento
Educación
PROTESTA

Estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la ley de Financiamiento Universitario

La protesta se desarrolló en el Palacio Pizzurno en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La movilización ocurrió un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la norma.

Estudiantes ingresaron a la fuerza a la Secretaría de Educación. (Foto: captura de video)

Estudiantes ingresaron a la fuerza a la Secretaría de Educación. (Foto: captura de video)

Un grupo de estudiantes ingresaron este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación, ubicado en el Palacio Pizzurno, y realizaron una sentada para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó en el exterior del edificio y luego se trasladó al interior, donde se produjeron empujones entre los manifestantes, los guardias de seguridad y efectivos de la Policía Federal.

Leé también La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia declaró inconstitucional el decreto de Milei que frenó la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla

Quienes lograron atravesar el cordón de seguridad se sentaron en el piso y comenzaron a reclamar una reunión con las autoridades. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, expresaron algunos de los manifestantes. “Queremos tener una reunión”, insistieron.

La protesta continuó con aplausos y carteles vinculados al financiamiento universitario.

Los reclamos de los estudiantes

Además de exigir la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes reclamaron un incremento de las Becas Progresar y la implementación efectiva del boleto educativo.

La movilización también incluyó pedidos de políticas integrales de salud mental y de un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a las residencias y los comedores universitarios.

La protesta, después del fallo judicial

La movilización se produjo un día después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

El martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin efecto el tramo del decreto 759/2025 que impedía ejecutar la norma, aprobada y ratificada por el Congreso después del veto presidencial del año pasado.

La administración de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero no había avanzado con su aplicación. El Gobierno había argumentado que el Congreso había establecido actualizaciones salariales y presupuestarias sin precisar las partidas de las que surgirían los recursos y que, por ese motivo, la norma incumplía la Ley de Administración Financiera.

Qué estableció la Justicia

El juez Martín Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno constituyó un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto que no está contemplada en la Constitución Nacional.

El fallo ordenó al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la ley y garantizar los fondos destinados a los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y las becas.

En pocas palabras

  • Estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
  • La protesta se realizó un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba dicha ley.
  • Los manifestantes también exigieron un aumento de las Becas Progresar y la implementación del boleto educativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Financiamiento Educación Protesta Noticias A24
Notas relacionadas
El Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
Financiamiento Universitario: los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la ley
Los motivos de la caída de las acciones de Rockhopper, la petrolera que quiere operar en Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar