Estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la ley de Financiamiento Universitario

La movilización también incluyó pedidos de políticas integrales de salud mental y de un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a las residencias y los comedores universitarios.

La protesta, después del fallo judicial

La movilización se produjo un día después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

El martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin efecto el tramo del decreto 759/2025 que impedía ejecutar la norma, aprobada y ratificada por el Congreso después del veto presidencial del año pasado.

La administración de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero no había avanzado con su aplicación. El Gobierno había argumentado que el Congreso había establecido actualizaciones salariales y presupuestarias sin precisar las partidas de las que surgirían los recursos y que, por ese motivo, la norma incumplía la Ley de Administración Financiera.

Qué estableció la Justicia

El juez Martín Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno constituyó un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto que no está contemplada en la Constitución Nacional.

El fallo ordenó al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la ley y garantizar los fondos destinados a los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y las becas.