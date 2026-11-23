¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES?

La cobertura alcanza exclusivamente a los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (N.° 24.013) que hayan perdido su empleo por despido sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas ajenas a su voluntad.

Para habilitar el derecho al cobro, el solicitante debe acreditar una cantidad mínima de meses con aportes registrados según su modalidad contractual previa:

Trabajadores permanentes: contar con al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y superar los 90 días de actividad durante el último año previo al cese laboral.

¿Cómo tramitar el Fondo de Desempleo gratis paso a paso desde Mi ANSES?

La solicitud es totalmente gratuita y debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de desvinculación laboral. El trámite puede completarse de manera remota a través de internet siguiendo estos pasos:

Reunir la documentación: contar con el DNI (frente y dorso) y el respaldo legal que acredite el cese de la relación laboral (telegrama de despido, carta documento o copia del contrato vencido).

Ingresar a Mi ANSES: acceder al sitio web oficial o a la aplicación móvil utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Iniciar la gestión: ingresar al apartado Atención Virtual , seleccionar la opción Prestación por Desempleo y adjuntar las imágenes o archivos digitales de la documentación respaldatoria.

Verificar datos de contacto: corroborar que el número de teléfono celular y el correo electrónico estén actualizados para recibir la notificación de aprobación, la cantidad de cuotas otorgadas y el detalle de acreditación.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre de 2026?

El pago de esta asistencia se realiza durante la cuarta semana de cada mes, organizado de a dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad por día hábil bancario. Quienes tramiten el beneficio por primera vez verán reflejada su fecha exacta de liquidación en Mi ANSES una vez aprobada la solicitud en Atención Virtual.

Calendario de cobro (Prestación por Desempleo - Diciembre 2026):