El Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El fallo también dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley.

El conflicto por el financiamiento universitario

La controversia se originó luego de que el Poder Ejecutivo condicionara la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

El planteo fue llevado a la Justicia por el CIN y la UBA. La resolución contempla recursos destinados a salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El juez también cuestionó que el Decreto 759/2025 estableciera una condición para la aplicación de una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras del Congreso después de que rechazaran el veto original del presidente Javier Milei.

El fallo dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley. (Foto: archivo)

El Gobierno recurrirá la decisión

Frente al fallo, fuentes de Casa Rosada confirmaron a A24 que el Gobierno “va a apelar” la decisión judicial. De esta manera, el Ejecutivo buscará revertir la resolución que declaró inconstitucional el decreto y ordenó poner en funcionamiento la Ley de Financiamiento Universitario.

La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que la disputa continuará en el ámbito judicial a partir de la apelación que prepara el Gobierno.