En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Financiamiento
Financiamiento universitario

El Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Fuentes de Casa Rosada confirmaron a A24 que el Ejecutivo recurrirá la decisión del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la norma y ordenó avanzar con su cumplimiento.

El Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: NA)

El Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: NA)
Leé también Docentes universitarios convocan a otro paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento
Las universidades públicas anunciaron un paro de 72 hs desde este iércoles 30 de septiembre. (Foto: archivo)

La decisión fue confirmada por fuentes de Casa Rosada a A24, luego de la resolución del juez federal Martín Cormick. El magistrado hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que habían cuestionado la suspensión de los fondos previstos por la normativa.

Qué resolvió la Justicia

La resolución alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero había supeditado su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de recursos y contemplara las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

El planteo fue llevado a la Justicia por el CIN y la UBA. (Foto: archivo)

El planteo fue llevado a la Justicia por el CIN y la UBA. (Foto: archivo)

Para Cormick, esa condición impedía la aplicación de una ley que había sido sancionada por el Congreso. La decisión judicial consideró que el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo resultaba inconstitucional y ordenó avanzar con las medidas necesarias para poner en funcionamiento la norma.

El fallo también dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley.

El conflicto por el financiamiento universitario

La controversia se originó luego de que el Poder Ejecutivo condicionara la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

El planteo fue llevado a la Justicia por el CIN y la UBA. La resolución contempla recursos destinados a salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El juez también cuestionó que el Decreto 759/2025 estableciera una condición para la aplicación de una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras del Congreso después de que rechazaran el veto original del presidente Javier Milei.

El fallo dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley. (Foto: archivo)

El fallo dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley. (Foto: archivo)

El Gobierno recurrirá la decisión

Frente al fallo, fuentes de Casa Rosada confirmaron a A24 que el Gobierno “va a apelar” la decisión judicial. De esta manera, el Ejecutivo buscará revertir la resolución que declaró inconstitucional el decreto y ordenó poner en funcionamiento la Ley de Financiamiento Universitario.

La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que la disputa continuará en el ámbito judicial a partir de la apelación que prepara el Gobierno.

En pocas palabras

  • Gobierno apelará: El Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que declaró inconstitucional el decreto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Fallo judicial: El juez Martín Cormick ordenó avanzar con la aplicación de la ley y declaró inconstitucional el decreto que la condicionaba.
  • Recursos universitarios: La medida judicial contempla fondos para salarios, becas, investigación y funcionamiento de las universidades.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Financiamiento Universidades
Notas relacionadas
Financiamiento Universitario: en medio de un nuevo paro, la Justicia extendió el plazo para que el Gobierno cumpla con la ley
La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno anunció en Salta una inversión bajo el RIGI mientras negocia con los gobernadores por las PASO

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar