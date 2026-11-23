Los obispos retomaron además palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país, cuando sostuvo que “es un soplo la vida... pero perdura el bien”. A partir de esa reflexión, plantearon la responsabilidad de cuidar la dignidad de las personas y proteger el futuro de las nuevas generaciones.

El reclamo al Senado para que trate el proyecto

La Iglesia cuestionó que la iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, continúe sin tratamiento en el Senado. En ese sentido, pidió a los legisladores que avancen con la discusión y evitar que el proyecto pierda estado parlamentario.

“La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, señalaron en la carta. También reclamaron que los representantes hagan pública su posición frente a la problemática y advirtieron que la falta de tratamiento no puede convertirse en una respuesta.

“La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta”, sostuvieron.

En el tramo final del documento, los obispos fueron directos en su pedido a los senadores: “Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”. Y agregaron que dejarlo sin tratamiento sería formar parte de “esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

Quiénes firmaron la carta de la Conferencia Episcopal

El documento lleva las firmas de las principales autoridades de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina:

Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA.

Ángel Rossi , arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero.

Daniel Fernández , obispo de Jujuy y vicepresidente segundo.

Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

Los prelados concluyeron con un llamado a asumir la responsabilidad de proteger la vida y a las nuevas generaciones: “Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece”.