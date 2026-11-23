Consultada sobre su postura frente a la pelea, Charlotte evitó tomar partido de manera explícita, aunque dejó en claro que no comparte las actitudes de su mamá. "No me gusta, pero esa es mi mamá, no soy yo", aclaró.

Además, reconoció que le "encantaría" que Mariana Nannis y Alex Caniggia pudieran reconciliarse, aunque se mostró poco optimista: "No lo veo posible de ninguna de las partes porque están muy firmes en su decisión".

Finalmente, la influencer dejó una reflexión sobre la interna familiar y también incluyó a Melody Luz en su mirada sobre el conflicto: "Nadie suelta y nadie sana, no es mi problema. Yo ya sané, solté. A veces, hay familias complicadas". Y concluyó con un mensaje contundente: "Debería pasar todo en privado".

Cuál es la dura versión que salió a la luz sobre la salud mental de Mariana Nannis tras sus polémicos dicho sobre la pareja y la hija de Alex Caniggia

El enfrentamiento entre Mariana Nannis, Alex Caniggia y Melody Luz sumó un nuevo capítulo a comienzos de noviembre. Luego de las fuertes declaraciones de la mediática sobre su nuera y su nieta Venezia, el hijo de Claudio Paul Caniggia reaccionó con furia y salió a defender a su pareja, indignado por los comentarios de su madre sobre la pequeña de tres años.

“¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, disparó Alex, en referencia a las palabras de Nannis sobre el nacimiento de la nena en San Martín.

Cabe recordar que la mediática había expresado: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”.

En medio del escándalo, el tema fue abordado en Puro Show (El Trece), donde Angie Balbiani fue especialmente contundente al opinar sobre la actitud de la madre del mediático.

“Yo no soy médica, pero para mí, esta mujer tiene un problema psiquiátrico fuerte, fuerte. Porque nació en Olivos, yo no la veo en Barrio Parque caminando, no le veo un rubio natural... Digo, no sé a quién está discriminando”, cuestionó.

Además, la panelista apuntó contra la situación personal que atraviesa Mariana: “Está viviendo con los vestidos colgados, sin hijos, sin marido. Digo… quién es pobre acá”.

Por último, Pochi, de Gossipeame, planteó que el enojo de Nannis podría estar relacionado con el acercamiento de sus hijos a su padre y las fotos que Melody comparte junto a Claudio Paul Caniggia.