La casona de lujo en Saint Thomas

Según los documentos oficiales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Beligoy compró la propiedad ubicada en la parcela 176 del sector sur de Saint Thomas.

La casa cuenta con parque, pileta, arboleda y espacio de estacionamiento para varios vehículos. Los registros consultados indican que tiene una superficie construida de 339 metros cuadrados y una valuación fiscal de $6.514.485. El terreno, en tanto, supera los 856 metros cuadrados.

El country Saint Thomas está ubicado en Esteban Echeverría, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie de 360 hectáreas y está dividido en cinco sectores. Entre sus instalaciones se encuentran 27 hoyos de golf, canchas de fútbol, tenis, pádel y hockey, además de piletas, gimnasio y spa.

La investigación señala que los sectores este y oeste son los más exclusivos, con terrenos que pueden alcanzar los US$ 350.000. En ese barrio también viven jugadores de River y Boca.

La adquisición representa un contraste con la vivienda familiar que Beligoy tuvo durante años en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero. Se trata de una casa ubicada sobre la calle Pablo Giorello al 800, que originalmente era de una planta y a la que luego le agregó dos habitaciones y un baño en un piso superior. Con el tiempo, la propiedad fue refaccionada y adquirió una fachada de estilo moderno.

Un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto

La casona de Saint Thomas no es la única propiedad de alto valor que aparece en el patrimonio del dirigente arbitral. Además, figura la compra de un departamento de cinco ambientes y 380 metros cuadrados en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

La escritura se realizó una semana antes del Mundial y, según el Registro de la Propiedad Inmueble, Beligoy declaró haber pagado US$ 490.000. La unidad cuenta con living-comedor, cocina, lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Además, dispone de una terraza con parrilla y espacio para construir un quincho.

La operación incluyó dos cocheras en el subsuelo, que suman otros 43 metros cuadrados.

Sin embargo, el monto declarado en la escritura abrió interrogantes sobre el valor de la operación. De acuerdo con los relevamientos inmobiliarios publicados por LA NACION, el precio de mercado del departamento superaría los US$ 900.000.

Como referencia, el mismo estudio de arquitectura promociona otra unidad a estrenar en Villa Devoto, de 148 metros cuadrados cubiertos y 57 metros cuadrados exteriores, por US$ 710.000. Esa comparación fue utilizada por el diario para poner en perspectiva el valor declarado por Beligoy.

Las inversiones en La Plata y los vehículos

A las propiedades de Saint Thomas y Villa Devoto se suman dos departamentos que Beligoy compró en La Plata dentro de un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco.

Según la documentación, el 3 de mayo de 2024 desembolsó US$ 139.745 para adquirir el departamento B del sexto piso, junto con una cochera, en un edificio ubicado en la calle 59 al 784, entre 10 y 11. Ese mismo día aportó otros US$ 121.745 por el departamento B del quinto piso.

Ambas unidades formaban parte del denominado Fideicomiso Lucero, impulsado por la desarrolladora Abes. En total, Beligoy invirtió US$ 261.490.

El proyecto quedó paralizado y la desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

La investigación también identificó vehículos vinculados al entorno familiar del dirigente. Beligoy cuenta con una Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en alrededor de US$ 50.000, mientras que una Jeep Compass modelo 2025 figura a nombre de su esposa y tendría un valor estimado de US$ 35.000.

Los más de $420 millones que recibió de la AFA

Otro de los puntos centrales de la investigación son los pagos que Beligoy recibió de la AFA desde 2020. Según una planilla secuestrada por la Justicia en la sede de la entidad, el dirigente habría percibido más de $420 millones, entre entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias.

Los registros internos detallan fechas, montos, modalidades de pago y números de asiento contable. De acuerdo con esa documentación, entre noviembre de 2020 y abril de 2022 recibió dinero en efectivo. Esos pagos, actualizados por inflación, superarían los $300 millones.

Luego continuaron las transferencias desde cuentas de la AFA, con conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”. Esos movimientos representarían más de $120 millones a valores actualizados, según el relevamiento periodístico.

La información publicada también señala que los registros contables consignan entregas por más de $10,8 millones entre 2020 y 2022, una cifra que, ajustada por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, supera los $306 millones.

La denuncia por presunto lavado de activos y el conflicto judicial

Tras las revelaciones sobre su patrimonio y los pagos de la AFA, el legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso denunció a Beligoy esta semana por presunto lavado de activos.

La causa quedó inicialmente en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien sostuvo que el expediente debía tramitar en el fuero Penal Económico. El fiscal Guillermo Marijuán, en cambio, consideró que se trata de un delito federal y que debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py.

La diferencia de criterios generó un conflicto de competencia que deberá resolver la Cámara Federal. La disputa puede demorar el avance de la investigación.

Beligoy, cercano a Claudio Tapia, llegó a la conducción del arbitraje argentino en 2018, impulsado por el presidente de la AFA. Desde entonces ocupa dos cargos centrales dentro de la estructura: es director Nacional de Arbitraje de la entidad y titular de la Asociación Argentina de Árbitros, el principal gremio del sector.