Los Bomberos de Quilmes acudieron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas cercanas al lugar de los festejos. El SAME y el personal médico asistieron a las personas heridas. Algunas fueron trasladadas a centros de salud de la zona, mientras que otras recibieron atención en el lugar.

Según explicó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, la mayoría de los afectados sufrió lesiones por la explosión inicial, que luego derivó en el incendio del local.

Quiénes son los heridos por la explosión

Entre las personas afectadas se encuentra Nahuel Aguilar, de 32 años, quien sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro, con una afectación aproximada del 50% del cuerpo. Fue trasladado al Hospital de Quilmes en una unidad del SAME.

Morena Anael Quinteros, de 19 años, presentó quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. También fue derivada al Hospital de Quilmes junto a su hermano, Leandro Hernán Quinteros, quien sufrió una lesión cortante en una pierna.

Otra de las personas heridas fue Victoria Valensuela, de 22 años. La joven sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa luego de la explosión de una vidriera. También fue trasladada al Hospital de Quilmes.

Además, una nena de aproximadamente 11 años sufrió una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un centro de salud por sus padres.

Entre las personas asistidas también se encuentra Vanesa Mabel Pucheta, quien permaneció consciente y presentó parámetros médicos estables, aunque manifestó un leve zumbido en el oído. Recibió atención en el lugar y no necesitó ser trasladada.

Por su parte, Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara en una ambulancia del SAME.

Investigan las causas de la explosión

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó la explosión que derivó en el incendio del comercio durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta. El operativo de emergencia incluyó la intervención de Bomberos de Quilmes y personal del SAME, que asistió a los heridos y realizó los traslados correspondientes.