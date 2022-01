Evan Rachel Wood reveló que Marilyn Manson la violó mientras rodaba un videoclip

"Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso", expresó Evan Rachel Wood.

"No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante. Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos. Básicamente me violaron frente a la cámara", añadió.

Según Wood, su madre habría escuchado a un técnico de la filmación decir que Manson le había dado de beber licor de absenta a la joven para dejarla inconsciente.

Esta acusación se suma a una larga lista de denuncias de varias mujeres contra Manson por violaciones y torturas físicas y psicológicas.

En un comunicado, Howard King, abogado de Marilyn Manson, rechazó los dichos de Wood y destacó que "de todas las falsas acusaciones que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su recuento imaginario del rodaje del video de 'Heart-Shaped Glasses' hace 15 años es la más descarada y fácil de refutar porque había varios testigos".

El abogado remarcó que la actriz estaba totalmente coherente durante el rodaje y se involucró en la planificación, pre y pos producción del videoclip.