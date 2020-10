La ex diputada que defendió a Ameri tras el escándalo sexual ahora le pidió perdón a Venezuela

Otro polémico mensaje de María Rachid en las redes sociales

La titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo y ex legisladora porteña por el Frente para la Victoria, María Rachid, volvió a generar polémica en las redes sociales por una publicación en la que hace referencia al voto a favor de Argentina sobre el trabajo que denuncia la violación de los derechos humanos en Venezuela.

En la imagen que compartió en su cuenta de Twitter se puede observar un corazón con la bandera de Venezuela sobre el territorio argentino junto a la frase: "Perdón Venezuela".

El polémico mensaje surge en base a la postura que tomó Argentina con respecto al trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las denuncias por violación de los derechos humanos en Venezuela. La resolución en la ONU fue aprobada por 22 votos a favor, incluido el de Argentina, 22 abstenciones y 3 votos en contra.

Rachid ya había estado en el centro de la controversia luego de defender públicamente el escándalo que protagonizó el diputado Juan Ameri durante una sesión virtual de la Cámara de Diputados.

"¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...", escribió en su momento.